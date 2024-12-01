Gaziantep’te jandarma ekiplerince iki farklı şahsa ait işyerine yapılan operasyonda 1 milyon 200 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde E.Y. ve M.Ç. isimli iki farklı şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İşyerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri toplam 1 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı 55 adet akıllı telefon ve 60 adet akıllı saat ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.