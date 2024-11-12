Gaziantep’te, 1 milyon 865 bin TL değerinde bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. Adreste yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 865 bin TL olan bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

Yakalanan M.Ö. isimli 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: iha