Gaziantep’te, 1 milyon 865 bin TL değerinde bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şahinbey ilçesinde 1 şüpheli şahsa ait işyerine baskın yapıldı. Adreste yapılan arama neticesinde piyasa değeri 1 milyon 865 bin TL olan bin 244 adet gümrük kaçağı sahte markalı kıyafet ele geçirildi.

Yakalanan M.Ö. isimli 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.