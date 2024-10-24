Gaziantep’te bir adrese yapılan operasyonda 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkâmil ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen B.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Arama sonucu 1 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.