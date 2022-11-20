Usta tiyatrocu Nejat Uygur ölümünün 9.senesinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde çocukları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler-Şarkılı İnteraktif Komedi" adlı oyunu ile anıldı.

Usta tiyatrocu Nejat Uygur ölümünün 9.senesinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde çocukları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler-Şarkılı İnteraktif Komedi" adlı oyunu ile anıldı.

Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin "Hey Gidi Günler- Şarkılı İnteraktif Komedi" adlı oyunu Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. 1.600 kişilik salonu tıklım tıklım dolduran seyirciler usta tiyatrocu Nejat Uygur’u da ölümünün 9. yılında andı. Kitap fuarları, sergiler ve birçok konsere ev sahipliği yapan Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ‘ne gelen vatandaşlar düzenlenen organizasyondan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ettiler.

Büyük üstadı rahmetle andık

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Nejat Uygur’un Türk tiyatrosuna önemli hizmetler yaptığını belirterek “Bu gösterinin çok anlamlı ve önemli bir günde olmasını istedik. Türk tiyatrosunun büyük üstadı Nejat Uygur’un ölümünün 9. yılının sene-i devriyesi. Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Türk tiyatrosuna önemli hizmetlerinin yanı sıra Türk tiyatrosu için geride 5 tane de güzide evlatlar bıraktı. Çok güzel bir gösteriydi zevkle dinleyip izledik. Büyük üstadında en büyük özelliği güldürürken düşündürmesiydi. Çocukları da aynısını yaptı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üstada yakışır bir anma oldu

Üstat Nejat Uygur’u böyle bir sahnede anmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Behzat Uygur “Şahinbey Belediyesi Gaziantep’e geldiğimiz andan itibaren bizleri çok güzel karşıladı. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile yaptığımız daha önceki görüşmelerde bu gösterinin özellikle Üstat Nejat Uygur’un ölüm yıl dönümüne denk gelmesini arzu ettik. Biz Uygur ailesi için ve onu sevenler için hüzünlü bir gün. Biz ustamızı dokuz yıl önce kaybettik. Ustamızı sahnede anmak eminim ki onu da çok mutlu etmiştir. Ona yakışan ve onun en mutlu olduğu yerde onu anmak bizler içinde ayrı bir mutluluk oldu. Bu atmosferi oluşturan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.