Gaziantep’te 1 milyon 358 bin seçmen, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçiminde oy kullanmak için okullara akın ediyor. Kentte, saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi yoğun katılımla devam ediyor.

Türkiye, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimi için sandık başına gidiyor. Ülke genelinde sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi öğle saatlerine doğru yoğunlaşmaya başladı. Türkiye’nin önemli kentlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’te de 1 milyon 358 bin seçmen 4 bin 64 sandıkta oy verme işlemine başladı.

Gaziantepliler oy kullanmak için okullara akın ediyor

Gaziantep’te sabah erken saatlerde başlayan oy verme işlemi öğle saatlerinde yoğunlaşmaya başladı. Kentteki, seçmenler oy kullanacaklara okullara adeta akın ederken, okulların çevresi, bahçesi ve okul koridorlarında yoğunluk yaşandı. Seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girerek sandık görevlilerinin kontrolünün ardından oylarını kullanıyor.

Gaziantep’teki oy verme işlemi Türkiye genelinde olduğu gibi 17.00’da sona erecek ve oy sayım işlemlerine geçilecek.