2023’e sayılı günler kala tarihi Şirehan Otel’de yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Zengin menüsünün yanı ısıra ünlü sanatçı Fatih Toker’in sahne alacağı Şirehan Otel’de konuklar için birçok sürprizde hazırlandığı ifade edildi.

2023’e sayılı günler kala tarihi Şirehan Otel’de yeni yıl hazırlıkları tamamlandı. Zengin menüsünün yanı ısıra ünlü sanatçı Fatih Toker’in sahne alacağı Şirehan Otel’de konuklar için birçok sürprizde hazırlandığı ifade edildi.

Tarihi dokusunu konfor ve eşsiz lezzetleri ile birleştiren Şirehan Otel, yılbaşı gecesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 2023’yi konukları ile beraber büyük Tarihi dokusunu konfor ve eşsiz lezzetleri ile birleştiren Otel, yılbaşı gecesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. 2022’yi konukları ile beraber büyük sürprizlerle ve harika bir eğlence programı ile karşılayacak olan Otelde, yeni yıla sevdikleri ile huzur ve eğlence dolu bir mekânda girmek isteyenler için zengin bir program hazırladı. Buram buram tarih kokan bir yapıya sahip olan Şirehan’da yılbaşı gecesinde ünlü sanatçı Fatih Toker sahne alacak. Türkiye’nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan Otel’de yeni yıla girecek olanları, başta Gaziantep mutfağı olmak üzere, farklı mutfaklardan oluşan zengin bir menü bekliyor.