Takvimler 6 Şubat’ı gösterirken ülkemiz asrın felaketi olarak görülen iki büyük depremle sarsıldı. Sanayi kenti Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 10 ilimizde üretimin sekteye uğraması ise ikinci bir deprem korkusunu beraberinde getirdi. Sanayicilerin deprem bölgesinden geri etmemesi için teşvikler verilmesi gerektiğini söyleyen SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “Bizler iyi günde nasıl isek kötü günde de işimizin başındayız. Sanayici, devlet, STK’lar el ele vererek, bu illeri yeniden ayağa kaldıracağız” diye konuştu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşadığı depremlerle büyük acılar yaşadı. 50 bin can bu enkazın altında yitip gitti. Yerin üstünde kalanlar için durum pek de farklı değil ne yazık ki evini, ocağını, iş yerini kaybedenler şehirlerini terk etmeye, doğup büyüdükleri evlerini arkalarında bırakmaya başladı. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Türkiye’de İş Dünyası dergisinden Celal Toprak ve Hüsne Pamuk’a verdiği röportajda bunun çözüm olmadığını şu sözlerle anlattı, “Sanayiciler komutanlar gibidir. Kaptanlar gemilerini terk eder mi, etmez. Bizler de kaptan olarak burayı terk edersek buradan giden iş insanları olur. İşimizin başındayız. Eğer buraları bırakır başka illere gidersek bizim gittiğimizi görenler de bizi takip eder. Beyaz yakalı da gider, mavi yakalı da. O zaman Gaziantep şu andaki hareketliliği bulamaz. Bizler iyi günde nasılsak kötü günde de işimizin başındayız. Sanayici, devlet, STK’lar el ele vererek, bu illeri yeniden ayağa kaldıracağız.”

"Asıl tehlike; iş gücü kaybı"

Depremler 10 şehirde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkilerken üretimin sekteye uğraması ise ikinci bir deprem korkusunu beraberinde getirdi. Bu felaketle birlikte sanayi kuruluşlarının yara aldığını dile getiren Konukoğlu, “Sanayide yıkım olmadı ama iş gücü kaybı nedeniyle dolaylı bir şekilde yara aldı. özellikle depremin üssü olan Kahramanmaraş başta olmak üzere deprem bölgeleri ciddi bir göç veriyor. İşte sanayi için asıl tehlike bu, yani iş gücü kaybı. Bunun önüne geçilmesi için de kalıcı konutların bir an önce inşa edilerek, insanlara güvenli kentlerin sağlanması önemli” diyerek çalışmaların öneminin ve çalışmalara hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

“Devletimiz ve milletimizle beraberiz”

SANKO Holding olarak deprem sonrası verdikleri ve verecekleri destekleri anlatan Konukoğlu, “Deprem felaketi sonrası Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları AFAD merkezinde adeta görevli anlayışı ile çalıştı. Kardeşim, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, aynı zamanda Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı. O nedenle sürekli AFAD merkezde bulundu. Bu da SANKO’nun ve Konukoğlu ailesinin yardımlarının belirlenmesinde etken oldu. Bölgede ihtiyaç olan her konuda gereken her türlü yardım yapıldı, yapılıyor. Devletimiz ve milletimiz varsa biz varız. Her zaman devletimiz ve milletimizle beraberiz” dedi.