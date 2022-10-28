Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş.’nin organize ettiği “Gaziantep Belkıs Bienali” çerçevesinde gerçekleştirilen Alleben Öykü Günleri Paneli’nde Türk edebiyatında derin izler bırakmış Gaziantepli yazarlar, öykücü ve eleştirmenler Gaziantep Üniversitesi’nde anıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür A.Ş.’nin organize ettiği “Gaziantep Belkıs Bienali” çerçevesinde gerçekleştirilen Alleben Öykü Günleri Paneli’nde Türk edebiyatında derin izler bırakmış Gaziantepli yazarlar, öykücü ve eleştirmenler Gaziantep Üniversitesi’nde anıldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Sahnesi’nde iki oturum halinde gerçekleştirilen panelde Türkiye’nin önde gelen öykücü, akademisyen ve yazarları, Mitat Enç, Onat Kutlar, Ülkü Tamer ve Sezai Karakoç’un öyküleri üzerine konuşuldu. Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep’in sanayi ve gastronomi kenti olarak bilindiğini ama aynı zamanda bir edebiyat kenti olduğunu belirti. Bu etkinlikle, Gaziantep’in edebiyat yönünü ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Özaydın, “Gaziantep bir medeniyet kenti. Medeniyet ise bütüncül, çok yönlü bir kavram. Türkiye yüzyılının yaşanacağı bir Türkiye yüzyılı belgesi vizyonu ortaya konulacak. Bunun bir parçası olarak Gaziantep’in bu yeni yüzyılda sadece sanayisi, gastronomisiyle değil edebiyat yönünü de ortaya çıkartalım” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Alleben Öykü Günleri Panelinde Bedrettin Ayni‘yi anmadan geçmemek gerektiğini belirterek, “Bedrettin Ayni, dünyaya kendini kabul ettirmiş özellikle hadis dalında, İslam Tarihi ve tarihte de önemli eserleri olan Gaziantep’in yetiştirdiği güzide insanlardan biri. Bu panelimizin devamının gelmesi dileği ile Gaziantep Lisesinde okuyan Yavuz Bülent Bakiler’i de hatırlatmak isterim” şeklinde konuştu.

“Genç nesillere anlatmamız lazım”

Konuşmasında Gaziantep’in ‘küçük buhara’ diye tarif edilmiş bir kültür şehri olduğunu vurgulayan Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, “Bu kent Münih Paşa’yı, Mütercim Asım’ı, mezun olduğum Gaziantep Lisesinden Rahmetli Sezai Karakoç’u yetiştirdi. Bu kentin kültürü neydi? Genç nesillere bunu anlatmamız lazım” diyerek, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. İbrahim Halil Yakar’a teşekkür etti.

Panelin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Danışmanı, Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, “Bir Edebiyat Şehri Olarak Gaziantep” konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. Yakar, Gazikültür olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Gaziantep Üniversitesi ile de bu anlamda ortak çalışmalara imza attıklarını söyledi. Prof. Dr. Yakar, “Bir şehrin kültürünü ortaya koyarken mekânlar çok önemli. Şair ve yazarların yetiştiği mekânların o şair ve yazar üzerindeki etkisi hem daim kendini göstermiştir. Bugün üzerinde konuşacağımız şahsiyetler de bu şehrin havasını, kültürünü alarak o eserleri meydana getirdiler” dedi. Prof. Dr. Yakar, konuşmasının devamında ise şunları söyledi:

’’Osmanlı Devleti dönemine bakıldığında, 211 Osmanlı şehri arasında Antep payitahttan, merkezden uzak kalmasına rağmen yetiştirdiği divan şairi bakımından 11. sırada, bu müthiş bir rakam. Kent kültürünün her türlü özelliğini bünyesinde barındırdığından 112 divan şairine sahip. Bu şunu ortaya koyuyor; bu şehir geçmişten beri kent özelliğine sahipti. Çünkü divan şiiri kent özelliği, aruz, medrese ve tekke eğitimi, maddiyat ister. Bu şehir günümüzde Türkiye’nin beşinci ihracat şehri derken kültürüyle, sanayisiyle ortaya konurken bunun bir arka planı vardı. Yüz yıl önce atalarımız bu şehirde öyle bir mücadele ortaya koydular ki yüz yıl sonra inanılmaz bir kent ortaya çıktı.”

Programın birinci oturumunda Prof. Dr. Turan Karataş “Sezai Karakoç’un Gaziantep Lisesi Günleri”, Reşit Güngör Kalkan “Ülkü Tamer ve Gaziantep”, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sabri Genç “Mitat Enç Bize Ne Anlatır”, Sema Bayar “Onat Kutlar’ın Öykülerinde Mekân ve İnsan”, Hüseyin Ahmet Çelik “Ülkü Tamer ve Alleben Öyküleri” ve M. Fatih Kutlubay tarafından da “Gaziantepli Bir Öykücünün Gözünden” konulu konuşmalarını yaptı.

Muhammet Erdevir’in açılış konuşmasını yaptığı ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdullah Harmancı “Sezai Karakoç’un Hikayeciliği”, Betül Nurata “Ülkü Tamer’in Öykü Dünyası”, Ali Ayçil “Mitat Enç’in Türk Edebiyatı İçin Değeri”, Ethem Baran “Onat Kutlar ve Türk Öykücülüğündeki Yeri”, Ali Güney “Meydana Çıkan: Sezai Karakoç Öyküsü Üzerine”, Adige Batur “Bir Şehrin Öyküleri” ve İbrahim Halil Çelik tarafından “Gaziantep’i Öyküye Taşımak” konulu sunumlar gerçekleştirilecek.