Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri düzenledikleri yurt dışı bilim ve kültür gezileri oluşumunda İsviçre, Fransa ve Almanya’da incelemeler yapmak üzere THY tarifeli uçağıyla İsviçre’nin Zürih kentine gitti. İdareci ve öğretmenlerinin rehberliğinde GKV Cern Bilim Gezi kafilesinde yer alan öğrenciler 6 gün boyunca üç ayrı ülkede incelemeler yapacak.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri düzenlenen Yurt Dışı Bilim ve Kültür Gezileri oluşumunda düzenledikleri GKV Cern Bilim Gezisine GKV Özel Liseleri öğrencilerinden 37 öğrenci katılırken GKV Özel Okulları öğrenci kafilesine kafilesine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Müdürü Engin Biba’nın yanı sıra okul öğretmenlerinden Ekrem Dobooğlu, Özlem Ketteoğlu ve Fatma Zehra Doğan eşlik ediyor. Gecenin geç saatlerinde öğrenci velileri tarafından İsviçre’ye uğurlanan öğrenci kafilesi THY’nın tarifeli uçağıyla önce İstanbul’a ardından İsviçre’nin Zürih kentine ulaştı. Düzenlenen bilim gezisinin ilk gününde öğrenciler Zürih’te incelemeler yaparak burada bulunan eğitim kurumları ve tarihi mekanları mercek altına aldı. GKV Özel Liseleri öğrenci kafilesi ilk olarak Zürih Teknik Üniversitesi’nde incelemeler yaparak ardından Zürih panoramik şehir gezisine katıldılar. Bu gezi oluşumunda öğrenciler Zürih Gölü, Grossmünster, Fraumünster, St.Peter Kirche ve Hauptbahnhof’da incelemeler yaptıktan sonra Lozan kentine hareket etti. Lozan Barış Antlaşmasının imzalandığı tarihi otel olan “Beau Rivage Palace”de incelemeler yapan öğrenciler buradaki incelemelerini tamamlayarak Fransa’nın Annecy kentine gitti.