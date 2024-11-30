Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü”ne layık görülen Gaziantepli kutnu kumaş ustası Abdulkadir Mekki, “Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’dan almak bizlere onur verdi” dedi.

Saray kumaşı olarak bilinen ve Osmanlı padişahlarının kaftanlarında kullanılan kutnu kumaşının son temsilcilerinden olan 65 yaşındaki Abdulkadir Mekki, Türkiye’de yalnızca Gaziantep’te dokunan kutnu kumaşında makineleşmeye meydan okuyarak mesleğini severek sürdürüyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen sanatını dedesinden ve babasından gördüğü usullerle yapmaya çalışan Abdulkadir Mekki, Ticaret Bakanlığı tarafından 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile "Geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekler" arasında gösterilen kutnu kumaşı sanatını ayakta tutmaya çalışan az sayıdaki ustadan biri olarak dikkat çekiyor. Osmanlı’dan günümüze kadar devam eden mesleklerden olan kutnu dokumacılığı sanatını 60 yıldır severek sürdüren Mekki, Tarihi Yeni Han’daki iş yerinde kutnu kumaşından ürettiği yöresel kıyafetleri yeniden tasarlayarak modern hayata kazandırıyor.

Kutnu kumaşına ilginin artmasıyla elbise, fistan, ayakkabı, terlik, şal, eşarp, atkı ve hediyelik torba gibi daha pek çok ürün yaparak ata yadigârı sanatını yaşatmaya çalışan Mekki, 2 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü”nü aldı.

Ankara’da düzenlenen “Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni”nde ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almanın mutluluğunu ve gururunu yaşayan Mekki, ödülü Gaziantep adına aldığını söyledi.

Mekki, “Gaziantep’in yöresel kumaşı olan kutnu kumaşı üretimi yapıyorum. Unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan değerler adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene yapmış oldukları insan hazineleri değerleri Cumhurbaşkanımız tarafından ödül veriliyor. Ben de o ödül törenine katıldım. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Valimiz, Olgunlaşma Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi ve tüm Gaziantep’i tanıtan derneklerin hepsinin faydaları oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu ödül bizlere ve Gaziantep’imize hayırlı olsun” dedi.

5 yaşından beri Gaziantep kültürü olan kutnu kumaş üretimi yaptığını belirten Mekki, “65 yaşındayım ve ata yadigârı mesleğimde beşinci kuşağım. Osmanlı döneminde Gaziantep Halep arasında ticaret yaparken Osmanlı Devleti’nden sonra Cumhuriyet kurulunca biz aile olarak Gaziantep’te bu mesleği yapmaya başladık. Üstadımız dedemiz, babamız, kardeşlerim ve tüm ailemdir. Ailece bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençleri bu mesleklere teşvik etmek lazım”

Geçmişi geleceğe taşımak ve kutnu kumaşı dokumacılığını yaşatmak adına gayret ettiğini ifade eden Mekki, “Gaziantep için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kutnu kumaşı Türkiye Cumhuriyeti’nin milli kültürü olduğu için tanıtmaya, yeni insanları yetiştirmeye gayret ediyoruz. İnşallah ortaokul düzeyinde çocuklar bu mesleği öğrenirse ve meslek okulları da bu düzeyde olursa sadece kutnu değil bu kültürlerimiz yaşatılır. Gaziantep’in çok güzel değerleri var. Yemeni, bakır ve sedef kakma gibi hepsinin de meslek edindirme ihtiyacı var. Bu meslekleri geleceğe taşımak sadece kurslarla olmuyor. Okullarını açmak lazım. Gençlerin bu mesleklere rağbet göstermesi lazım. Gençleri bu mesleklere teşvik etmek lazım. Ama işin özünde kutnu kumaşında 7 alan var. Bunların hepsinin ayrı ayrı üstatları var. Hepsi yaşlı ve bu mesleği yaptıkları zaman mesleklerini devam ettirecek kimse yok. Sağ olsunlar kutnu kumaşını Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde ön plana çıkardılar. Bu konuda halen yardımcı oluyorlar. Desteklerinin devamını da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu ödülü Gaziantep adına aldım”

Mekki, “Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almak bizlere onur verdi. Bundan sonraki zamanlarda da geçmişi geleceğe taşıyacaklar adına inşallah destek vermeye devam ederler. Bu ödülü Gaziantep adına aldım. Bu ödül de herkesin katkısı var ve hepsine de teşekkür ediyorum. Gaziantep’imize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.