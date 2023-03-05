Gaziantep’te erkek kuaförü Rıdvan Turgut, depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla 1-7 Mart tarihleri arasında elde ettiği kazancın tümünü depremzedelere bağışlayacak.

Gaziantep’te erkek kuaförü Rıdvan Turgut, depremzede vatandaşlara destek olmak amacıyla 1-7 Mart tarihleri arasında elde ettiği kazancın tümünü depremzedelere bağışlayacak.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ciddi hasara yol açtığı noktalardan biri de Gaziantep oldu. Asrın felaketinin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için çok sayıda yardım kampanyası düzenlenirken, Gaziantep’te faaliyet gösteren bir erkek kuaförü de hayata geçirdiği "Tıraş Ol Depremzedelere Destek Ol" projesiyle örnek bir davranışa imza attı. Erkek kuaförü Rıdvan Turgut, şiddetli depremler nedeniyle zor günler geçiren depremzedelere destek olmak amacıyla 1-7 Mart tarihleri arasında tıraş olan tüm müşterilerin ücretlerini depremzedelere bağışlama kararı aldı.

"Hep kendimiz için çalışıyoruz, bir hafta da depremzedeler için çalışalım diye düşündük"

İş yerine astığı afişle projesini duyuran Rıdvan Turgut, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifa diliyoruz. Biz de işletme olarak depremzedelere destek olmak için 1-7 Mart tarihleri arasında tıraş olan müşterimizin ücretlerini depremzedelere bağışlama kararı aldık. Bu zor günlerde ekipçe depremzedelere destek olmak için böyle bir karar verdik. Hep kendimiz için çalışıyoruz, bir hafta da depremzedeler için çalışalım diye düşündük. Bu proje ile depremzedelere 10 ile 15 bin lira arasında destek sağlamayı hedefliyoruz. Afişimizi gören vatandaşlar da projemize destek veriyor. Müşterilerimizin ilgisi de yoğun” dedi.

"Bir haftalık kazancın tamamının bağışlanması örnek bir davranıştır"

Bir esnafın depremzedelere böyle bir proje ile destek sağlamasının çok önemli olduğunu belirten müşterilerden Coşkun Yaycı, “Bu ortamda bir esnafın yapabileceği en iyi şeylerden birisi böyle bir destektir. Bir haftalık kazancın tamamının bağışlanması örnek bir davranıştır. Böyle bir destek depremzede kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirecektir” diye konuştu.