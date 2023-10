Gaziantep’te bir kadın giyim mağazası açılışında yaşanan izdiham böyle görüntülendi. Kadınlar indirimli ürünleri almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran’a ait Televole Mağazası, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 8. şubesini açtı. Saat 10.00’da açılan mağazadaki indirimli kıyafetleri almak için kadınlar sabahın 6’sında sıraya girdi. Kurdele kesiminin ardından kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte kadınlar mağazaya akın etti. Bu sırada birçok kadın indirimli kıyafetleri almak için birbiriyle yarıştı.

“Türkiye’de her ilde şube açmak için yola çıktık”

Açılışta konuşan Ufuk Doyuran, “20 yıl önce bu firmayı kurduk. Büyük emek, uğraşlarla ve bizi destekleyen milyonlarla ve bugünlere kadar geldik. Adana merkezli bir firmayız, normalde 3 mağazamız vardı. Yaklaşık 4 ay önce bir karar aldık. Bu uygun fiyatlardan Türkiye’de herkesin faydalanabilmesi için elimizden geleni yapacağız dedik ve bu yola çıktık. Bununla beraber Kayseri’de 2, Adana’da 4, Ceyhan’ın ardından 8. mağazamızı da Gaziantep’te açmış bulunmaktayız. Gaziantep’teki ilgi bizleri inanılmaz mutlu ettik. Çünkü bizleri Türkiye’nin her yerinden takip eden, beğenen ve alışverişe gelen insanlar var. Biz Adana’da turizm sektöründe çok emeği olan bir firmayız. Giyim, tekstil satıyoruz, fakat Kıbrıs’tan ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden sürekli Adana’ya gelip bizlerden alışveriş yapan vatandaşlarımızın ayaklarına kadar gelebilmek için Türkiye’de her ilde şube açmak için yola çıktık. Bizlere bu ilgiyi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. İndirimli ürün satışlarımız her zaman devam edecek. Herkese yetecek kadar ürün var” dedi.