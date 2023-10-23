Rotasını uzak ülkelere çeviren Gaziantepli halıcılar, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği Malezya Avusturalya Ticaret Heyeti çalışmaları çerçevesinde Malezya’ya gitti. Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet, 2024 halı kolleksiyonlarının ilk lansmanlarını Malezya ve Avusturalya’da gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Malezya ve Avusturalya Sektörel Ticaret Heyeti ilk durağı olan Malezya’ya gitti. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan başkanlığındaki heyet, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Malezya’nın önde gelen ithalatçı firmalarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler başlattı. Ticaret Bakanlığı Şube Müdürü Zeynep Domaniç’in de yer aldığı heyet ikili temaslarına başlayarak ithalatçı firmaların ilgi odağı haline geldi. Malezya’da yoğun ilgi gören Gaziantepli halıcılar, 2024 koleksiyonlarının ilk lansmanını da bu ülkede gerçekleştirdi.

Malezya’ya 100 Milyon Dolarlık Halı İhracatı Hedefleniyor

Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Türkiye Ticari Ateşesi Münevver Koçak ikili görüşmelerde Gaziantepli halıcıları yalnız bırakmayarak etkinliklerin gerçekleştirildiği alana gelerek GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve heyet üyeleriyle sohbet ederek Malezya hakkında çeşitli bilgiler verdiler. Gaziantepli halıcıların Malezya’da bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Emir Salim, halı sektöründe dünya lideri konumundaki Türkiye’nin Malezya’da tanıtılmasının ülke için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Malezya bulunduğu bölgenin en önemli ülkeleri arasında yer almakta ve yaklaşık 40 milyonun üzerinde bir nüfusa sahiptir. İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da artmakta olup bu ilişkilerin karşılıklı ticaretle de artması elbette ülkemiz için büyük önem taşıyor. Türk halı sektörünün önde gelen firmalarını Malezya’da görmek bizleri mutlu etti. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması, ihracatının artırılması için bu organizasyonlar büyük önem taşıyor. Halıcılarımızın Malezya pazarlarında başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Halıcılar 2024 koleksiyonlarını Malezya’da görücüye çıkardı

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan da Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel’e ticaret heyetini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, “Malezya birçok sektör için olduğu gibi halı sektörü içinde büyük önem taşıyor. Halen bu ülkeye 40 milyon doların üzerinde halı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz ihracatımızı bu ülkeye yüz milyon dolar bandına çıkarabilmek. Bugün Malezya’nın önde gelen ithalatçı firmalarıyla bir araya gelen firma temsilcilerimiz 2024 yılının halı koleksiyonlarının adeta lansmanını yapıyor. Büyük ilgi gören firmalarımızın Malezya’dan çok iyi bağlantılarla döneceğine inanıyorum. Burada sadece ikili görüşmeler yapmayacağız. Bunun yanında Malezya’da Pazar ve saha araştırmaları da yapacağız. Buradaki temaslarımızı tamamladıktan sonra ikinci durağımız olan Avusturalya’ya gideceğiz. Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Emir Salim’e ve Türk Büyükelçiliği çalışanlarına bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.