11 ilde yaşanan büyük deprem felaketinin ardından depremzedelerin imdadına yetişen ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için büyük çabalar gösteren Güneydoğulu halıcılar İslahiye’de düzenledikleri iftar yemeğinde bölgede yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan bölgenin normalleşmesi için üzerlerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

İslahiye’de depremzedelerle iftarda bir araya gelen Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.

“Bölgemizin kalkınması için çabalamaya devam edeceğiz”

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan bölge ekonomisinin kısa bir sürede kalkınması ve bölge insanının normal yaşama dönmesi yönünde yapılacak bütün çalışmalara destek vereceklerini ifade ederek, “TİM ile depremin ilk günlerinden itibaren bölgede sahaya indik. Yapılan tespitlerin ardından bölgenin ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra konteynır temini ve bölgeye nakli konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu günler geçecektir. Önemli olan bölge insanımızın kısa sürede sorunlarını çözerek kalıcı konutları başta olmak üzere diğer sorunlara da çözümler bulmaktır. Biz buradayız. Devletimizle birlikte üzerimize düşenleri yapacağız” dedi.

“Bölgede normalleşmeyi hızlandırmak için gereken desteği vereceğiz”

Depremin ilk anından itibaren halı sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın depremzedelerin imdadına yetiştiğini ifade eden Başkan Zeynal Abidin Kaplan, “Ülkemiz ve bölgemiz büyük bir felaket yaşadı. Yaşanan bu felaketin ardından sektörümüzde faaliyet gösteren birçok firmamız Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla kolları sıvayarak vatandaşlarımız acil ihtiyaçlarının ve sıcak yemek taleplerinin karşılanması için uzun süre çaba gösterdi. Battaniye, halı, ısıtıcı, çadır ve birçok acil ihtiyaç malzemeleri kısa sürede tedarik edilerek depremzede vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bugün de yönetim kurulu üyelerimizle birlikte İslâhiye ilçemizde çadır kentte yaşamlarını sürdüren vatandaşlarımızla iftarımızı yaptık. Durumları hakkında bilgi aldık. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra bu vatandaşlarımız kalıcı konutlarına yerleşerek normal yaşamlarına başlayacaklardır. Bu konuda devletimizin ve hayırsever vatandaşlarımızın büyük çabaları olduğunu görüyoruz. Bizlerde elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.