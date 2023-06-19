5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan CFE 2023-Carpet & Flooring Expo İstanbul Fuarı lansmanı için İstanbul’a giden GAHİB heyeti Gaziantep’te uzun yıllar görev yaptıktan sonra İstanbul Valiliği görevine atanan Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gül, uzun yıllar Gaziantep’te birçok çalışmayı birlikte yürüttüğü sanayicilerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak için İstanbul’a giden Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve beraberindeki heyet İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti. İstanbul valiliği görevine yeni başlayan Davut Gül’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan GAHİB heyeti çalışmalar hakkında Vali Gül’e bilgi verdi. 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarının Türk halı sektörü için büyük önem taşıdığını ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan İstanbul’un sektörel fuarcılığın merkezi haline gelmesinin ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. Gaziantep’te yakından tanıdığı sanayici ve iş adamlarını İstanbul’da ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren İstanbul Valisi Davut Gül de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak olan sektörel fuarcılığın gelişmesi için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade ederek 5-8 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ilk kez düzenlenecek olan CFE 2023 - Carpet & Flooring Expo Fuarının halı sektörüne hayırlı olmasını diledi. Karşılıklı görüş alışverişinden sonra GAHİB Başkanı Zenyal Abidin Kaplan İstanbul Valisi Davut Gül’e üzerinde Gaziantep’te görev yaparken çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı bir halıyı takdim etti. Ziyaretin sonunda günün anısına toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.