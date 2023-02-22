Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Gaziantep’ten gelen ve Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan afetzede Hüseyin Unutmaz, "59 yaşındayım böyle deprem görmedim" diyerek, tedavisinin ardından memleketine geri döneceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Gaziantep’ten gelen ve Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan afetzede Hüseyin Unutmaz, "59 yaşındayım böyle deprem görmedim" diyerek, tedavisinin ardından memleketine geri döneceğini belirtti.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen kimi Adıyamanlı afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına gelerek ikamet etmeye başladı.

Asrın felaketinden sağ kurtularak Aydın’a gelen depremzedelerden biri 59 yaşındaki Hüseyin Unutmaz ve eşi Serap Unutmaz oldu. Aydın Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği’nde tedavi altına alınan Hüseyin Unutmaz, doktor ve hemşirelerin gözetimi altında tutuluyor. Tedavisinin ardından Gaziantep’e geri döneceklerini ifade eden Unutmaz ailesi, yaşanan yeni depremlerin de bölgeden uzak olmalarına rağmen kendilerini etkilediğini belirtti.

"Allah bir daha yaşatmasın"

Depreme uykuda yakalandıklarını belirten ve hayatı boyunca pek çok deprem yaşadığını ama bu şiddette bir depremi ilk kez gördüğünü belirten Hüseyin Unutmaz, "Allah o gibi geceleri bir daha yaşatmasın. Ben 59 yaşındayım, pek çok yerde pek çok deprem yaşadım böyle bir sarsıntı görmedim, duymadım. Depreme uykuda yakalandık. Ben dondum kaldım, eşim dualar etmeye başladı. Çok şükür evimize bir şey olmadı. Sonrasında ikinci depreme de gene evde yakalandık. Bu sefer kendimizi dışarı attık. Bu sefer de yağmur ve soğuk ile karşılaştık. Tek sarsıntı ile sınanmadık, hem yağmur hem de soğuk ile de sınandık. Canımızı kurtardığımız için şükrediyoruz. Ama o kadar insanımızın ölümü, çocukların annesiz babasız kalması, anne ve babaların çocuksuz kalmaları ve daha niceleri. Sıkıntı büyük. Buraya gelmemizin amacı da biz sağlam olanlar oraları boşaltalım ki devletimizin imkanları orada kalanlara daha iyi yetsin, devlet imkanlarını daha iyi yansıtsın. Mecbur gene geri döneceğiz. Deprem oldu diye memleketimizi, evimizi barkımızı bırakacak halimiz yok. Tedavinin ardından artçılar da sakinlediğinde memleketimize geri döneceğiz" dedi.

"Bu depremden bir ders çıkartılmalı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve günler sonrasında Hatay’da yaşanan depremlerin bölgeden kilometrelerce uzak oldukları halde kendilerini psikolojik yönden çok etkilediğini kaydeden ve afetlerden ders çıkartılmasını isteyen Serap Unutmaz ise, "Çok kötü bir durumdu ve aşırı sallandık. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Evleri yıkılarak enkaz altında kalanlara çok üzüldük. Günler sonra Hatay’da olan deprem bizi sarstı. Hatta ben fenalaştım, burada acile gittim. Burada olduğumuz halde, halen daha durumdan psikolojik olarak etkileniyoruz. Allah oradakilere yardım etsin. Allah’tan gelen bir şey, söz söyleyemiyoruz ama binalarımızın da sağlam olması gerek, denetlenmesi gerek. Kısacası bu depremlerin bir ders olması ve sorumluların da ders çıkartması gerek. Devletimiz bizi buraya kadar getirdi, bu imkanları sağladı. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz, bize burada çok iyi bakıyorlar" diye konuştu.

Adana’dan Aydın’a getirilen ve hastanede tedavi altında olan afetzede Tayfun Olguner ise, "Depremde çok kötü sallandık. İkinci deprem gelince buradaki kızımın yanına geldik. Çok kötü olduk hepimiz. 10-15 gün kalacağız ve artçılar bitene kadar da geri dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.