Depreme Gaziantep’te yakalanan ve akrabalarının yanına Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Ahmet ve Esra Karakuzular çiftinin, erkek ikizleri Fethiye’de dünyaya geldi. Çift ikizlerine Doğuhan ve Batıhan isimlerini koydu.

Depreme Gaziantep’te yakalanan ve akrabalarının yanına Muğla’nın Fethiye ilçesine gelen Ahmet ve Esra Karakuzular çiftinin, erkek ikizleri Fethiye’de dünyaya geldi. Çift ikizlerine Doğuhan ve Batıhan isimlerini koydu.

Türkiye’yi sarsan iki büyük depreme Gaziantep’te yakalanan Ahmet ve Esra Karakuzular çiftine yardıma giden akrabaları doğumuna 10 gün kalan anne Esra’yı ve oğlunu Fethiye’ye getirdi. Baba Ahmet Karakuzular ise belediyedeki görevine devam etmek için deprem bölgesinde kaldı. İki hafta sonra eşinin ve oğlunun yanına gelen baba Ahmet Karakuzular doğuma yetişti. Çiftin ikiz bebekleri sağlıklı olarak dünyaya geldi. Çocuklarına Doğuhan ve Batıhan isimlerini koyan çift, “Deprem nedeniyle doğudan batıya geldik. Bizde ikizlerimize Doğuhan ve Batıhan isimlerini koyduk” diye konuştu.

Kaymakam ve eşi aileyi ziyaret etti

Hastaneden taburcu olan çift Fethiye’nin Esenköy Mahallesi’nde konakladıkları evlerine geçti. Evlerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve eşi Filiz Karaman, İlçe Sağlık Müdürü Ruhsar Doyuk ve Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuba Baki aileye çeşitli hediyeler verdi. Kaymakam Karaman, “Bu zorlu süreci hep birlikte atlatmaya çalışıyoruz. Hayat bir şekilde devam ediyor. Yeni bebekler dünyaya geliyor. Çiftimize hayırlı olsun demek için geldik” dedi.

“Eşimi Fethiye’ye gönderip, deprem bölgesinde çalıştım”

Gaziantep’ten Fethiye’ye gelen baba Ahmet Karakuzular, “Afetzedeyiz. Gece 04.17 gibi deprem başladı. Birkaç gün Gaziantep’te kaldık. Akrabalarımız Gaziantep’e geldiler. Eşimi ve çocuklarımı Fethiye’ye getirdiler. Doğuma on gün kalmıştı. Ben Gaziantep’teydim, Fethiye’ye dün geldim. Binamız hasarlı. Yakınlarımızdan kaybettiklerimiz yok çok şükür. Ben orada belediye personeliydim. Orada çalıştım diğer vatandaşlarımıza hizmet ettim. Eşimi Fethiye’ye gönderip orada çalışmaya devam ettim. İkizlerin birinin adı Batıhan diğerinin adı Doğudan koyduk. Doğudan batıya geldiğimiz için böyle karar verdik” diye konuştu.

“Doğuma yakın zor bir süreç geçirdim”

Anne Esra Karakuzular ise, “Deprem olunca buraya gelmek zorunda kaldık. Amacım tekrardan memleketime dönmekti. Artçı sarsıntılar devam edince burada kalmak zorunda kaldık. Doğumum burada gerçekleşti. Tam da doğuma az kalmışken. Zor bir süreçti. Burada doğurdum kısmet burasıymış. Akrabalarımız depremin üçüncü günü gelip biz sizi deprem bölgesinde bırakamayız dediler ve Fethiye’ye getirdiler. Allah razı olsun onlardan. Esnaf arkadaşlarımız ve Fethiye halkı yardımcı oldular. Sağ olsunlar” şeklinde konuştu.