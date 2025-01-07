Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) ekonomiye can katıyor.

Toplamda 3 milyon 50 bin metrekarelik alanda dağınık üretim yapan sektörler için bölgenin en büyük ticaret merkezi olan BÜSEM’de inşaat çalışmalarının sonuna gelindi. 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM hem çarpık kentleşmenin önüne geçebilmek hem de dağınık vaziyette üretim yapmak zorunda kalan 15 meslek grubunu bir çatı altında topladı.

Proje kapsamında BÜSEM’e nakliyatçılar, gıda toptancıları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar ve galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım- satım sitesi, hurdacılar ve geri dönüşümcüler ve biriketçiler taşınıyor. Gıda esnafları dükkanlarına yerleşti. Modern şekilde tasarlanan yapıya sahip gıda bölümünün her bir dükkanında bin 250 ton kapasiteyi sahip.

“Gaziantep’e müthiş katma değer sağlayacak”

BÜSEM Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Şerif Türk, yaptığı açıklamada BÜSEM’in Gaziantep’e büyük bir katma değer sağlayacağını belirterek, “BÜSEM 15 meslek grubunu kapsadığı için çok geniş bir alana yayılıyor. Burası 3 milyon 50 bin metrekare bir alan. Bu alan şehrin muhtelif yerlerinde çalışan sektörleri komplike olarak bir araya getirip proje. Fatma Şahin bu projeyi çok önemsediği için altyapı ve üstyapılarda projeler başladığı günden bugüne kadar müthiş desteklerini sağladı. Ben gıda grubu olarak bizim sitemiz toplam metrekare alanı olarak 243 bin metrekare alana sahibiz. Bu alanda arsanın içerisinde 200 bin metre kapalı alanımız var. Bu da düşünüldüğü zaman hem bölgeye hem de Gaziantep’e müthiş katma değer sağlayacak bir proje olduğunu gösteriyor” dedi.

“Büyük esnaflarımızın hepsi bu projede yer almış durumdalar”

Başkan Şerif Türk konuşmasının devamında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve teknik ekibiyle birlikte çalışmalar yapılarak bu noktaya gelindiğini belirterek, “Şehri trafik anlamında, bu proje şu anda hem çevre yolu olması hem de şehrin dışında olması sebebiyle şehir trafiğini de rahatlatmış olacak. Gıda grubu olarak baktığımızda diğer sektörlerle birlikte bu şehre ne kadar katkı sağlayacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Buradan çıkan servisler çevre yollarını kullanacaklar. Bu sayede şehir trafiği rahatlamış olacak. Katma değer sağlayacak devasa bir proje. Büyük esnaflarımızın hepsi bu projede yer almış durumdalar. Dükkanlarımız çok fonksiyonel bir yapıya sahip. Dükkanların hem önünde hem de arkasında yükleme yapabilecek durumdayız. Fatma Şahin’e bize gösterdiği desteklerden katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Kurada çekilen sektörler faaliyete geçti”

Şehrin ekonomisine katkı sağlayarak rekabet gücünün artmasının hedeflendiği ve 15 meslek grubunu içinde barındıran BÜSEM için ilk kuralar çekilmişti. İş yerini teslim alan sektörler memnuniyetini dile getirdi.

Esnaflardan Yahya Erhan Yüzbaşı önceki iş yerinin toptancılar sitesinde olduğunu belirterek, “BÜSEM’e 28 Mayıs’ta geçtik. İş anlamında çok güzel şeylere vakıf olduk. Yeni bayilikler aldık. İstihdam sayımızı artırma fırsatı bulduk. GATEM’de bir tır kâğıdı indirmemiz ortama bir gün sürüyordu. Buraya geldiğimizde bir buçuk saatte bir tır kâğıdı paketleyip yerlerine koyabiliyoruz. İmkanlarımızı fazlalaştırdık. Biz daha önce Gaziantep’te içinde çalışıyorduk. Ortalama 5- 6 bayiliğimiz vardı. Buraya geçtiğimizde 10 bayimiz oldu. Şu anda da Gaziantep, Kahramanmaraş ve ilçelerine çalışıyoruz. Eski yerimizde ulaşımla ilgili sorunlar yaşıyorduk. Tırlar hem indirme hem yükleme sırasında çok büyük sorunlar çıkarıyordu bize. Buradan sonra sorunlarımız hafifledi. Zamandan kazandık. BÜSEM iş hayatımıza çok katkı sağladı” açıklamasında bulundu.