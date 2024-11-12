Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü, inanç ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde her zaman ziyaretçilerin en gözde merkezlerinden olan Gaziantep’in tarihi mekanları ara tatilde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

İpekyolu üzerinde bulunan Zeugma Mozaik Müzesi’nin yanı sıra Kültür Yolu üzerindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Gümrük Han, Yeni Han ve Antep Kalesi çevresi başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel hazineleri ara tatil nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kent esnafını da sevindiren bu yoğun ilgi Gaziantep’in turizm potansiyelini gözler önüne serdi.

Tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü Gaziantep, hafta sonunda ve ara tatilde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Kentin özellikle Kültür Yolu üzerinde bulunan tarihi mekanları, Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından gelen turistlerle dolup taştı.

İlk ve orta öğretim kurumlarında birinci dönem ara tatilini fırsat bilen binlerce yerli turist, kentin tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

Özellikle Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı alışveriş yapmak isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Birçok turist, kentin tarihini ve kültürel dokusunu yakından keşfetme fırsatı bulurken, tur rehberleri eşliğinde şehrin derin geçmişine tanıklık ettiler.

Tarihi mekanlara olan bu yoğun ilgi, kent esnafını da memnun etti. Yerel işletmelerde gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, kafe, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarında yoğun bir ziyaretçi trafiği gözlemlendi.

Turistler, sadece tarihi mekanları gezmekle kalmayıp, aynı zamanda Gaziantep’in meşhur mutfağını da deneyimleme fırsatı buldu. Antep fıstığı, baklava, katmer ve beyran gibi yerel lezzetleri tadan ziyaretçiler, şehrin gastronomi kültürüne hayran kaldı.

“Ziyaretçi yoğunluğundan memnunuz”

Ara tatil nedeniyle Gaziantep’in tarihi çarşılarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını ve esnaf olarak bu durumdan çok memnun olduklarını ifade eden tarihi Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, “Okullar tatil olduğu için İstanbul, Ankara ve yakın illerden Gaziantep’imize geliyorlar ve Gaziantep’imizi geziyorlar. GAP turu yapıyorlar. Hem Gaziantep’in yemeklerini tatmak için geliyorlar hem alışveriş yapıyorlar. Bizde bu durumdan memnunuz. Herkesi Gaziantep’e bekleriz” dedi.

“Bakırcılar Çarşı’mız ara tatilde yoğun ilgi görüyor”

Gaziantep’e gelen ziyaretçilerin mutlaka Bakırcılar Çarşısı’nı ziyaret ettiğini belirten Bakırcılar Çarşısı esnafı Şeyma Yılmaz da, “Yurt dışından ve Yurt içinden Gaziantep’e gelen ziyaretçilerimiz mutlaka Bakırcılar Çarşısı’nı gezmeye geliyorlar. Gaziantep’in zaten kültürü çok güzel ve insanları da sıcakkanlıdır. Bizde genelde daha fazla ikramlık oluyor. Baharatlarımız, baklavamız, fıstığımız ve kurutmalıklarımız çok meşhurdur. Bakırcılar Çarşısı’nda da bakır çeşitlerimiz var. Özellikle hafta sonu çarşımız daha çok ziyaret ediliyor” dedi.

“Gaziantep’i çok güzel buldum”

Nevşehir’den Gaziantep’i gezmeye geldiğini belirten ziyaretçilerden Nihat Sinop ise, “6 Şubat 2023 depremlerinden acı çeken Gaziantep halkının hem acılarına ortak olmak istedim. Gaziantep’te bayağı yerleri gezdim. Gaziantep’i tanımak istedim. Bakırcılar Çarşısı ve çarşıdaki malzemelerin yapımını da ilgiyle izledim. Gaziantep’i çok güzel buldum” diye konuştu.