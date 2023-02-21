Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), vatandaşların kullandığı ve musluklara kadar ulaşan şebeke suyunun yapılan denetimler neticesinde güvenle kullanılabilir uygunlukta olduğunu açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), vatandaşların kullandığı ve musluklara kadar ulaşan şebeke suyunun yapılan denetimler neticesinde güvenle kullanılabilir uygunlukta olduğunu açıkladı.

Depremlerin ilk gününden itibaren su kaynakları için GASKİ ekiplerinin 11 bin 200 analiz yaptığının altını çizildiği yazılı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız bu süreçte şehrimize su temin edilen kaynaklardan, şehir içi kuyularımızdan ve şebekeden düzenli olarak su numuneleri alınmakta olup laboratuvarlarımızda analizleri yapılmaktadır. 06.02.2023 tarihinden itibaren toplam 11 bin 200 analiz yapılmış olup, mikrobiyolojik ve kimyasal analiz sonuçları neticesinde İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu tespit edilmiştir. 21.02.2023 tarihi itibariyle şehir merkezimiz genelinde, şebeke suyumuz, içme ve kullanma suyu olarak kullanmaya uygundur. Tüm halkımıza bu süreçte göstermiş olduğu sabır tahammül ve duyarlılık için teşekkür ederiz.”