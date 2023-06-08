Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelindeki duvarları ve paslanmış elektrik panolarını etkileyici boyama teknikleriyle estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, betonarme yapılarla şehrin grileşmesinin önüne geçmek için ‘Yeşil Şehir’ unvanıyla çevreci projelere ağırlık vermenin yanında kentin muhtelif bölgelerinde bulunan olgulara yeni ve renkli görünümler kazandırıyor. Bu çerçevede Hürriyet Caddesi, Masal Parkı, Başpınar gibi birçok noktada binaların ve kafeteryanın duvarları ile elektrik panoları GBB Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı Sanat Atölyesi ve Ressam grubu tarafından boyanıyor.

Resme ve sanata ilgi uyandırmanın yolunu açan bu çalışma aynı zamanda kentin albenisini artı bir değer katıyor.