Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü nedeniyle kentte kutlama töreni düzenlendi.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda protokol üyelerinin ve vatandaşların yoğun katılımıyla tören düzenlendi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Garnizon Komutanı Osman Aytaç tarafından şehitler anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı atışı yapıldı. Tören, protokol üyelerinin Antep Savunması Şehitliği ve Saygı Müzesi ziyaretiyle son buldu. Şehitlikte şehitler için dua edilirken mezarlarına ise çiçek bırakıldı.

Törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Osman Aytaç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.