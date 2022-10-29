Gaziantep’te Kalbi Antep Meydanı’nda Türkiye’nin en büyük peynir kebabı ve katmeri ve çeşitli ürünlerin tanıtımının yapıldığı festival düzenlendi.

Gaziantep’te Kalbi Antep Meydanı’nda Türkiye’nin en büyük peynir kebabı ve katmeri ve çeşitli ürünlerin tanıtımının yapıldığı festival düzenlendi.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Şehreküstü Konakları yakınında bulunan Kalbi Antep Meydanı’nda düzenlenen festivalde, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meydan içerisinde bulunan dükkanları ziyaret ederek yapılan lezzetlerin tadına baktı. Lezzetler içerisinde peynir kebabı ve katmeri, kebap, baklava gibi çeşitler bulunuyor. Ustalar tarafından özenle hazırlanan lezzetler, vatandaşlara tanıtıldı. Festivalde Türkiye’nin en büyük peynir kebabı ve katmeri yapıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burası Kalbi Antep, Antep’in kalbi tarihi dokunun tam merkezi yan tarafı Şıh Cami, Şıh Hamamı ve Şıh Meydanı burada Gaziantep’in tarihini hem kültürünü hem yöresel lezzetlerini halkımızla buluşturuyoruz. Buranın 11.6 km restorasyon çalışmasıyla tarihi burada gün yüzüne çıkardık. Şimdi meydanımıza bakan dükkanlar inşa ettik. Kebap, baklava, börek, kahvaltı ve yöresel yemekler yapan mekanlarımız var. Gaziantepli hemşerilerimizi ve tüm Türkiye’deki vatandaşlarımızı burayı görmeye davet ediyorum. İstanbul’da Eyüp Sultan neyse, Ankara’da Hacı Bayram neyse Gaziantep’te de Kalbi Antep, Şıh Meydanı o’dur. Herkesi buradaki güzellikleri hem tarihi dokuyu hem de lezzetleri görmeye ve tatmaya davet ediyorum. Buradaki katmercimiz Türkiye’nin en büyük katmerini, kebapçımız da Türkiye’nin en büyük kebabını yaptı. Farkındalığını, güzelliğini ve lezzetini görmeye, tatmaya herkesi davet ediyorum” dedi.