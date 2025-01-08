Gaziantep’in tescilli lezzetlerinden beyran, kış aylarında doğal antibiyotik olma özelliği nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi dalında şehirler ağına dahil edilen Gaziantep’in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran, kışın soğuk algınlığı yaşayanlar için de doğal antibiyotik özelliği taşıyor. Ortalama 12 saat boyunca haşlanan et, kemik suyu, pirinç ve çeşitli baharatların harmanlanmasıyla hazırlanıyor, sadece 3 dakikada servise hazır hale geliyor.

Beyrana kış aylarında yoğun ilgi

Özellikle içerisinde bulundurduğu çeşitli baharatlardan dolayı grip ve soğuk algınlığına da iyi gelmesiyle, doğal antibiyotik olarak sonbahar ve kış aylarında yoğun talep görüyor. Beyran yemeğinin yapım aşamasını anlatan ve 16 yıldır beyran ustalığı yapan Yusuf Bektaş, yerli ve yabancı turistlerin de beyran yemeğine ilgi gösterdiğini söyledi.

“Beyran Gaziantep’e özgü bir yemektir”

Beyran yemeğinin yapım aşamasını anlatan beyran ustası Yusuf Bektaş, “Beyran Gaziantep’e özgü bir yemektir. Haşlanmış et, et suyu, pirinç ve sarımsak bulunduran doğal antibiyotik neteliğinde bir yemek. Bakır tabaklarda yaptığımız bu lezzetli ve şifa deposu yemek 12 saat pişiyor. Coğrafi işaretli bu yemek Gaziantep’te yerli ve yabancı turistler tarafından da yoğun ilgi görüyor. Gaziantep’e özgü sarımsak, toz biber gibi yöresel tatlar da beyran yemeğine ayrı bir lezzet katar” dedi.

“Doğal antibiyotik olduğu için hasta olmak istemeyen vatandaşlar beyran tüketir”

Beyran yemeğinin doğal antibiyotik özelliği taşıdığını belirten usta Bektaş, “Beyran genellikle kış aylarında tüketilir. Doğal antibiyotik olduğu için hasta olmak istemeyen vatandaşlar beyran tüketir. Grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği için hastaneye gitmeden önce beyran yemeye gelen müşterilerimiz var. Beyran yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağıdır. Fiyatlarımız ise 240 TL’dir” şeklinde konuştu.

“Tavsiye üzerine beyran yemeye geldik, çok beğendik"

Beyran yemek için İstanbul’dan geldiğini söyleyen vatandaşlardan Burak Can Dere, “Biz tavsiye üzerine beyran yemeye geldik. Tadını çok beğendik. Hastalıklara iyi geleceği için konulan malzemelerden belli oluyor. Tamamen doğal bir yemek olması çok güzel. Severek yemeye devam edeceğim” diye konuştu.