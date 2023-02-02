Beyaz örtü ile kaplanan ağaçlar, açan güneşle birlikte kartpostallık görüntülere neden oldu.

Şehrin ormanlık alanlarında tutan kar nedeniyle renk cümbüşü yaşandı. Yeşilden beyaza dönüşen şehirdeki renk cümbüşü dron ile havadan görüntülendi.

Bu sene kurak geçen kış mevsiminde beklenen kar yağışı dün gece başladı. Gece boyunca yağan kar nedeniyle şehir beyaza büründü. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar karınlığı yer yer 10 santime kadar çıktı.

Bin 400 rakımlı Harput beyaza büründü

Bin 400 rakımlı Harput beyaza büründü

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.