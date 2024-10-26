Dünyada ün salan ve Türkiye’de son günlerde gündem olan Dubai çikolatası Gaziantep’te katmerle birleştirilerek müşterilerin beğenisine sunuldu.

Dünyada adıyla ve tadıyla ün salan Dubai çikolatası, Türkiye’de de tatlı severlerin gönlünü fethederek ün kazandı. Gaziantepli Tatlı ustaları ise bu popüler çikolatayı 500 yıllık geleneksel katmer ile buluşturarak müşterilerin beğenisine sunmaya başladı.

Dubai çikolatası, ince kadayıf ve bol fıstık konuluyor

Özellikle Gaziantep’te katmer sevenler arasında büyük ilgi gören Dubai çikolatalı katmer, hamurunun içine Dubai çikolatası, ince kadayıf ve bol fıstık konularak hazırlanıyor. Bu yeni lezzet, katmerin çıtırlığıyla çikolatanın benzersiz aromalarını bir araya getirerek tatlı severlere farklı bir deneyim yaşatıyor. Hem göze hem damağa hitap eden bu sunum, kısa sürede sosyal medyada da yoğun ilgi görürken Dubai çikolatalı katmeri duyan müşterileri ise ikiye böldü. Bir taraf 500 yıllık katmerin özgünlüğünün bozulmaması gerektiğini savunurken diğer taraf ise gençler tarafından trend olacağını ve çok sevileceğinin vurgusunu yaptı.

“500 yıllık geleneksel tatlımıza yenilik kattım”

Geleneksel katmere yenilik kattıklarını söyleyen işletme sahibi Emre Yılmaz, “Biz uzun zamandır Dubai çikolatalı katmer yapıyoruz. Büyük bir miktarı fıstıktan oluşan bu çikolatanın nasıl Gaziantep değil de Dubai çikolatası olduğuna kızarak bu yeniliği 500 yıllık geleneksel tatlımız olan katmere katmayı düşündüm. Burada hazırladığımız katmere iç harcını ve kendi üretimimiz olan Dubai çikolatasını ekleyerek müşterilerimize sunuyoruz. Müşterilerimiz bu yeniliği tarafından güzel ilgi görüyor” dedi.

“Gaziantep’imizin adına tescillenmesini istiyoruz”

Dubai çikolatasının bir an önce Gaziantep çikolatası olarak tescillenmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, “Tüm vatandaşlarımız gelenekselliğe yenilik kattığımız bu tatlıyı tadabilsin diye uygun fiyata yaparak 245 TL’den sunduk. Yetkililerden tek isteğimiz var, fıstık bizim coğrafi işaretimiz ve bu çikolatanın bir an önce bizim Gaziantep’imizin adına tescillenmesini istiyoruz çünkü tüm bileşenler bizi, Gaziantep’i tarif ediyor” ifadelerini kullandı.

Müşteriler ikiye bölündü

Geleneksel reçetesinin bozulmaması gerektiğini ifade eden Tülin Tulsuz,“Ben katmeri çok severim haftada bir yerim. Dubai çikolatasını yedim ama katmer tarihi bir lezzet olduğu için reçetesinin bozulmaması gerektiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gönül Ozansoy ise “Biz alıştığımız klasiklerden vazgeçemiyoruz ama yeni bir tadı da gençler tercih ediyor. Onu da görmezden gelmemek lazım” diye konuştu.