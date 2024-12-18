Gaziantep’in kurtuluşunun 102. yıldönümü, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi’nde hayata geçirilen benzersiz bir proje ile kutlanacak.

Gaziantep’in kurtuluşunun 102. yıldönümü, Primemall Gaziantep Alışveriş Merkezi’nde hayata geçirilen benzersiz bir proje ile kutlanacak. 2016 yılında baklavalardan dünyanın en büyük Çingene Kızı Mozaiği ile dünya rekoru kıran alışveriş merkezi, “40 Tattaki Tarih” adlı projeyle bu kez şehrin simgesi olan Çingene Kızı Mozaiği’ni baharatlar, bakliyatlar ve tahıllar kullanarak yeniden canlandıracak.

Bu etkinlik, Gaziantep’in zengin mutfak kültürü ile kadim mirasını birleştirerek aynı anda iki farklı dünya rekorunu Gaziantep’e kazandırmayı hedefliyor. Primemall ziyaretçileri, 16-20 Aralık tarihleri arasında mozaik yapımına katılarak bu tarihi rekor denemelerinin bir parçası olabilme imkanı bulacak. Çingene Kızı Mozaiği, Gaziantep’in gurur kaynağı olan tarihi eserlerinden biri olarak bu projede kentin kültürel ve sanatsal zenginliğini vurguluyor.