Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep’e "Gazi" ünvanı verilişinin 104’üncü yıl dönümü kutlama programı kapsamında Gaziantep’e değer katanları ödüllendirdi.

SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu, "Hayırseverlik" ödülüne değer görüldü. Zeki Konukoğlu’nun ödülü SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na takdim edildi.

Gaziantep’e eğitim, kültür, sanat, spor iletişim, edebiyat, sağlık ve şehir tanıtım gibi alanlarda katkı sağlayan ve vakıf medeniyetini yaşatan aileler, akademisyenler, araştırmacılar, sanatçılar, bürokratlar, elçiler ve devlet adamlarının ödüllendirildiği törende, Gaziantep Valisi Kemal Çeberileİzmir Milletvekili, eski Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu ödülleri değer görülenlere sundu.

Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından ödüller değer görülenlere takdim edilirken, ödüllendirilme gerekçeleri anlatıldı.

Programa, Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay,Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ile ödüllendirilenlerin aileleri de katıldı.

Gaziantep’te 1954 yılında doğan Zeki Konukoğlu, Leeds Üniversitesi (İngiltere) Tekstil Mühendisliği bölümünden 1979’da mezun oldu.

SANKO’da1979-1982 yılları arasında mühendis olarak görev yaptı, SANKO Grup İhracat Bölümünün sorumluluğunu üstlendi.

1983 - 1994 yılları arasında SANKO Yönetim Kurulu Üyesi ve SANKO Grup Yatırımları Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmenin yanı sıra, 1989 yılında ISKO Dokuma İnegöl Tesislerinin kuruluşu ve işletilmesini üstlendi. 1994-2008yılları arasında; SANKO Grup Yatırımları Başkanı ve İSKO Dokuma İşletmeleri Grup Başkanlığı görevi ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2008 - 2013 yıları arasında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Enerji Grup Başkanlığı görevini üstlenen Konukoğlu, 2014-2020 yılları arasında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. Halen SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olan Zeki Konukoğlu, sanayicilik yönünün yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de katkı sağlamaktadır.