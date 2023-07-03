Gaziantep, haziran ayında bayram tatili sebebiyle iş günü kaybının da etkisiyle 772 milyon 430 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bu ihracat ile birlikte Gaziantep, 2023 Ocak-Haziran dönemini 4,6 milyar dolar ihracat ile kapattı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Uzun Bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının da etkisiyle haziran ayı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre maalesef yüzde 16,3 azalarak 772 milyon 430 bin dolar olarak gerçekleşti. Deprem felaketi sonrasında Gaziantep ihracatında mayıs ayında başladığımız toparlanma süreci umut ediyorum ki önümüzdeki aylarda devam eder. Tüm zorlu şartlara rağmen çalışmaya, üretmeye ve istihdama katkı sağlamaya devam eden ihracatçı üyelerimize ve iş insanlarımıza teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

2022 yılına göre Ocak-Haziran döneminde yüzde 10,8’lik bir ihracat kaybı olduğunu da ekleyen Yıldırım, “2022 Ocak-Haziran dönemindeki 5,2 milyar dolarlık ihracatımız maalesef 2023 yılında 4,6 milyar dolara geriledi. Bunun en büyük sebebi ise yüz yılın felaketi deprem Depremin açtığı yaraları sarmak, toparlanmak için şehir olarak biz elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay ihracatımızdaki toparlanma yüzlerimizi bir nebze olsun güldürmüştü... Bu ay ise her ne kadar bayram tatilinin etkisi olsa da özellikle deprem sonrasında Gaziantep ve bölgeye özel teşvik ve destek mekanizmalarının hayata geçirilmesinin önemi katbekat artmıştır. Kentimiz için sıkça dile getirdiğimiz konularda karar vericilerimiz tarafından adım atılması ve aksiyona geçilmesi tüm ülkemizin yararına olacaktır. Biliyoruz ki Gaziantep büyüdükçe Türkiye de büyüyecektir” dedi.

"Vize süreci ihracatı olumsuz etkiliyor"

Schengen vizelerinde yaşanan sorunlara da değinen Yıldırım, “Son aylarda vizelerde yaşanan ret oranlarının artması, randevu sürelerinin uzaması dış ticaret faaliyetlerimizin aksamasına sebep olmakta” diyerek, “Her kesimden vatandaşımızın, sanatçımız, sporcumuz, öğrencimiz, turistimiz, ihracatçımız için hem zaman hem maddi maliyet oluşturan vize engelini aşmak için bazı Schengen bölgesi ülkelerince uygulanan prosedürler de ayrı bir maliyet ve haksızlığa neden olmakta... Örneğin yüksek maliyetli VIP Vize uygulaması... Birçok üyemiz bu maliyete katlanmayı kabul etse de vizenin çıkma garantisi de yok. Bir diğer uygulama ise vize randevularında afetzedelere öncelik tanınması. Randevu önceliğinin haftanın belli günlerinde de ticari vize başvurularına uygulanması sürece hız kazandıracaktır” diye konuştu.