Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz tatili ile beraber çocuklar için başlayacak ücretsiz yaz kursları için hazırlıklarını tamamladı.

Kültür, sanat ve bilim gibi birçok içeriğin yer aldığı çocukların eğlenerek öğrenmesini hedefleyen etkinliklerle dolu kurslar, Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Merkez Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde yapılacak.

Yaz dönemi boyunca devam edecek kurslara belirlenen tarihlerde ve yaş aralığında katılmak isteyen öğrenciler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi web sitesinden https://www.gaziantep.bel.tr/uploads/2023/06/yaz-kurslari-kitapcik-son.pdf linkine tıklayarak başvurmak istediği etkinliğin iletişim bilgilerine ulaşabilecek.

Dijital kütüphane atölyeleri yetişkinlikler için hizmet verecek

Dijital Kütüphane’de ise 12-18 ve 18-35 yaş kategorilerine ayrılan kurslar, Yapay Zeka Ve Metaverse Atölyesi, Metaverse ve NFT Tasarımı Atölyesi, 3 Boyutlu Modelleme Atölyesi, Dijital Okuryazarlık Atölyesi, İnternetin Geleceği Atölyesi dersleri olarak yapılacak. Katılmak isteyen kişiler https://kutuphaneler.gaziantep.bel.tr adresinden başvurabilecek.

Müzelerde gelenekler hatırlanacak

Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi’nde belirlenen yaş aralıklarına göre geleneksel oyun atölyesi, topaç atölyesi gibi etkinlikler yer alırken Hamam Müzesi’nde ise sabun atölyesi ve kokulu taş atölyesiyle yaz boyu çocuklar ve gençler için hizmet verecek.

“Yaz okullarının içeriğini daha da güçlendirdik”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajda yaz döneminin de eğitime katkısında çok önemli olduğunu vurguladı. Başkan Şahin, video mesajında anne baba ve çocuklara seslenerek, “Çocukları yeni döneme hazırlamamız lazım. Yaz okullarının içeriğini daha da güçlendirdik. Yaz okulunda çocuklarımızın beklediği eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür şehri hedefine giderken çocuk dostu bir Gaziantep olma hedefine giderken yaz okullarımızın içerik kısmını da bu şekilde düzenledik. Okullarımızdaki bu güzel çalışmayı eğlenerek öğrenme, dinlenerek öğrenme, kendini bütün yaz yetiştirerek okullar başladığında okullara her yönden zihnen, bedenen, ruhen hazır olması için bu yaz okullarımıza gelmelerini arzu ediyoruz ve davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.