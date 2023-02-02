Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ocak ayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatına ilişkin rakamları kamuoyunun bilgisine sundu. Bölge, bir önceki yılın Ocak ayına göre ihracatını %11,8 oranında artırarak 942 milyon 602 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Ocak ayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatına ilişkin rakamları kamuoyunun bilgisine sundu. Bölge, bir önceki yılın Ocak ayına göre ihracatını %11,8 oranında artırarak 942 milyon 602 bin dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep ise yüzde 11,8’lik artış ile 802 milyon 720 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “2023 yılına dair umutlarımız ve beklentilerimiz oldukça büyüktü. Senenin ilk günlerinde yetkililerin vermiş olduğu doğalgaz ve elektrik indirim müjdesi ihracatçımızın yüzünü güldüren bir gelişme oldu. Ocak ayına yansıyan tablodan anlıyoruz ki küresel ve ulusal ölçekte hesapta olmayan sorunlar çıkmadığı takdirde hem Bölgemiz hem de Gaziantep için umut verici bir sene olacak. Bizler 2023 yılına yeni umutlarla ve pek çok beklentilerle girdik ve Güneydoğu ve Gaziantep’te tarihimizin en yüksek Ocak ayı ihracat rakamlarını gördük. Bu gurur verici başarının mimarları tabii ki her zaman çalışkanlığı ve azmiyle gurur duyduğumuz Bölge ihracatçılarımızdır. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir ihracat senesi yaşamalarını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

İhracatçı sayısında kayda değer artış

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; “Bölgemizden, Ocak ayı boyunca 2 bin 446 firma ihracat gerçekleştirirken, Gaziantep’ten aktif ihracat yapan firma sayısı ise bin 759 olarak kayda geçti. İhracatçı sayımızda kayda değer bir artış söz konusu. Ayrıca Ocak ayında 89 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Giderek artan ihracatçı sayımız ile bölgemiz her geçen gün gücünü artırıyor. Gerek yurt dışı gerek ise yurt içinde katılmış olduğumuz uluslararası fuarlarda Türk ürünlerine gösterilen yoğun ilgi ihracat rakamlarımızın artması adına bizi daha da umutlandırıyor.” dedi.

Irak, ABD ve Suriye ilk üçte yer almaya devam ediyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 40 payla ilk sırada yer alırken, Afrika ülkeleri yüzde 15,9 payla ikinci ve AB ülkeleri ise yüzde 15,4 payla üçüncü sırada bulunuyor. 2023 yılının ilk ayında 168 ülkeye ihracat yapıldığını vurgulayan Kileci; “Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, İtalya, İsrail, Libya ve Cibuti Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. 2022’nin son çeyreğinde Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Uzak Ülkeler Stratejisi projesi sayesinde ihracatımızın ufkunu daha farklı ülkelere yöneltebileceğiz. Bu proje çerçevesinde 2022 yılında başlayan alım heyetlerimiz ve ticaret heyetlerimiz 2023 yılında da devam edecek. Bu yılın ilk alım heyeti 7 ve 8 Şubat tarihinde Birlik Hizmet Binamızda yapılacak. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin organizasyonuyla gerçekleştirilecek alım heyetiyle Cibutili ve Etiyopyalı iş insanlarını Güneydoğulu iş insanlarıyla buluşturacağız. 27 Şubat - 2 Mart tarihinde ise İngiltere’ye Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimizin bir Ur-Ge faaliyeti olacaktır. İhracatçılarımız bu heyette İngiltere’deki alıcılarla B2B iş görüşmeleri gerçekleştirecek ve saha çalışmalarında bulunacaktır. Sonrasında ise Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğimizin Avustralya ve Malezya’ya yönelik Sektörel Ticaret Heyeti olacaktır. Ayrıca 6-10 Mart tarihlerinde Ticaret Bakanlığı ve TİM koordinasyonu ile Birliklerimiz organizasyonunda tüm sektörlerimize yönelik Güney Afrika Genel Ticaret Heyeti düzenleyeceğiz. Bahsi geçen heyetler ile Güneydoğulu iş insanlarımızın ticari rotalarını dünyanın her köşesine çevirmelerini hedefliyoruz” dedi. Kileci, Bölgeden en çok ihraç edilen ürün grupları arasında makine halıları, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, kumaşlar, iplikler, nebati yağlar, plastik ve mamulleri, ağaç ve orman ürünleri, diğer gıda müstahzarları ile demir-çelik mamullerinin yer aldığını sözlerine ekledi.

Gaziantep 5. sırada

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in Ocak 2023’te kaydettiği 802 milyon 720 bin dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 5. il olduğunu ifade etti. Gaziantep’in ihracatının ithalatı karşılama oranının ise yüzde 124,32 olduğunu belirten Başkan Kileci, en çok ihracat yapılan sektörlerin Tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu kaydetti.

2023 yılı Ocak ayında GAİB’e bağlı illerden yapılan ihracata bakıldığı zaman ise; Kahramanmaraş’tan 114,2 milyon dolar, Mardin’den 71,3 milyon dolar, Malatya’dan 35,8 milyon dolar, Diyarbakır’dan 20,4 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 18,2 milyon dolar, Adıyaman’dan 11,7 milyon dolar, Kilis’ten 6,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği açıklandı.