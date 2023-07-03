Gaziantep Valiliğine atanan Kemal Çeber görevine resmen başladı.

Rize Valiliğinden Gaziantep’e atanan Kemal Çeber düzenlenen törenle resmen görevine başladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “İnşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz, devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar bu iş bitti diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle tüm hemşerilerimizin yanında olacağız ve son hemşerimizi de o afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapacak güce, kudrete, imkana sahibiz” dedi.

Bir önceki görev yeri olan Rize’de 5 yıl hizmet ettiğini anlatan ve kadim şehir Gaziantep’te göreve başladığını belirten Gaziantep Valisi Kemal Çeber, “Çok özel bir ilden başka çok özel bir ile geldiğimi biliyorum. Bana bu iki güzide ilde görev yapmayı nasip eden Allaha sonsuz hamd ediyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Beye şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Artık kadim bir şehirdeyim Evliya Çelebi’nin değimiyle Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dünyanın gözbebeği şehri Gaziantep’teyim sizlerle beraber Gaziantepli hemşerilerime hizmet etmeye gayret edeceğim” dedi.

“Her şeyi normale döndüreceğiz, devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz”

Yıkıcı depremin izlerini silmek ve tüm vatandaşların güvenli bir ortamda sağlıklı bir şekilde kalıcı konutlarına kavuşana kadar çalışacaklarını aktaran Vali Çeber, “6 Şubat’ta büyük bir afet yaşadık. Hepimiz acısını içimizde hissettik ve bu deprem afetinden en çok etkilenen illerden biriside Gaziantep oldu. Özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimiz afetten çokça etkilendi. Bir kısmınız biliyordur bende o süreçte Ramazan ayının da içerisinde olduğu 36 günlük bir periyotta Nurdağı’nda hizmet etmeye gayret ettim. Oradaki hemşerilerimizle hemhal olduk acılarını paylaştık dertlerini gidermeye gayret ettik, yakından olayları gözlemledik, bu boyutuyla ilimizdeki duruma o zamanki tecrübelerimizle hakim olduğunu söyleyebiliriz. Devletimizin, milletimizin ve ilimizin ne kadar güçlü olduğunu afet sırasında herkese gösterdik. Üzerinden çok zaman geçmedi afetin olduğu günden benim geldiğim güne kadar çok önemli faaliyetlerin yapılıp gelişmeler sağlandığını takip ettim. Bizim bulunduğumuz dönemde de burada görevde olan arkadaşlarımızla güzel hizmet etmeye çalıştık ve ben ayrıldıktan sonraki 2 ayda da geldiğim ilk gün sayın bakanımızla bayramın ilk günü Nurdağı ve İslahiye’yi gezdiğimizde gördüm ki yine çok önemli yol kat edilmiş. Elhamdülillah ki böyle bir devletiz böyle bir iliz böyle bir milletiz. İnşallah kısa zamanda her şeyi normale döndüreceğiz, devletimizin ve ilimizin vaatlerini yerine getireceğiz. Son hemşerimiz huzurlu, güvenli, sağlıklı yuvasına, kalıcı konutuna yerleşene kadar bu iş bitti diyemeyiz. O güne kadar tüm gücümüzle tüm hemşerilerimizin yanında olacağız ve son hemşerimizi de o afetin izinden tamamen kurtarana kadar işimiz bitti demeyeceğiz. Biz bunu yapacak güce, kudrete imkana sahibiz” diye konuştu.