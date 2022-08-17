Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış’ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış’ta camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını belirterek, "Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anons üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Vali Gül, açıklamasında, "Karkamış’ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb. bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." dedi.