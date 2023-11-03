Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Oğuzeli ilçesi kırsal Yazılı Mahallesi’nde 75 günde tamamlan Beşiktaş İlkokulu için emeklerinden dolayı Beşiktaş Kulübü’ne teşekkür etti.

Beşiktaş Kulübü tarafından 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptırılan okulların açılışı gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi kırsal Yazılı Mahallesi’nde 75 günde tamamlan Beşiktaş İlkokulu’nun açılışı da düzenlenen törenle yapıldı. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlı yöneticiler, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve vatandaşlar katıldı.

"Emeklerinden dolayı Beşiktaş Kulübü’ne çok teşekkür ediyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yapılan hizmetin ve okulun önemine vurgu yaparak, "Bugün gerçekten çok önemli ve güzel bir program için buradayız. Bugün sadece bir okul açmıyoruz. Bu binaya bakınca bu memleketin ne kadar asil, bu milletin ne kadar asil bir millet olduğunu görüyoruz. Bu yapılan hizmet tüm kurumlarımızla, STK’larımızla, tüm vatandaşlarımızla ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gösteriyor. Beşiktaş İlkokulu’nun öğrencilerimize, öğretmenlerimize, mahallemize, kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Emeklerinden dolayı Beşiktaş Kulübü’ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi öğrencilerle ’kartal pençesi’ yaptı

Konuşmaların ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, protokol üyelerine plaket takdim etti. Plaket takdimi sonrası Çebi ve protokol üyeleri, kurdele keserek Beşiktaş İlkokulu’nun açılışını gerçekleştirdi. Heyet, daha sonra okulu gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Çebi ve beraberindeki protokol, öğrencilere çanta hediye etti. Bu esnada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin öğrencilerle ’Kartal Pençesi’ yapması ve ’Beşiktaş’ tezahüratlarında bulunması ise renkli görüntüler oluşturdu.