Adana’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST’te Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) öğrencilerinin hazırladığı projelerin yer aldığı stant ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

GAÜN’ün standında sergilenen yenilikçi ve ödüllü projeler, teknoloji meraklılarının ve sektördeki uzmanların dikkatini çekti. Festivalde öğrencilerin geliştirdiği teknolojik çözümler ve projeler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi ve takdir topladı.

Projelerini tanıtan öğrenciler, ziyaretçilerle birebir iletişim kurarak çalışmalarını anlattı ve projelerinde kullandıkları teknolojileri paylaştı.