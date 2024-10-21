Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Hekimliği Fakültesi, diş hekimliğinde en son gelişmelerin ele alınacağı kapsamlı kongreye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleşecek etkinlik, alanında uzman birçok akademisyeni, diş hekimi ve öğrenciyi bir araya getirecek.

25-27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek kongrede, diş hekimliğinin en güncel konularına dair çeşitli oturumlar düzenlenecek. Etkinlikte, diestema kapatma, implantüstü protezlerde yumuşak doku yönetimi ve dental fotoğrafçılık, lamina ve zirkonya restorasyonlardan, diş aşınmalarına kadar birçok teknik ve tedavi yöntemi ele alınacak.

Kongre 2. Başkanı Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu kongrenin önemli bir buluşma olacağını söyleyerek, diş hekimliğinde bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı adına büyük bir fırsat sunacağını ifade etti. Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, “Diş hekimliği alanındaki yeni kullanılan teknolojiler ve yeni gelişmeler detaylıca ele alınacak. Kongrede, alanında deneyimli akademisyenler ve seçkin konuşmacılar tarafından verilecek olan konferansların yanı sıra sözlü veya poster sunumlar olacak” dedi.