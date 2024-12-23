Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, resmen göreve başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Arif Özaydın’dan devraldı.

GAÜN Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde, Prof. Dr. Arif Özaydın, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üniversitemizin yeni rektörü olarak Prof. Dr. Sait Mesut Doğan atanmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Üniversitemize, şehrimize, ülkemize hayırlı hizmetler nasip etsin. Biz dört yıl boyunca bu görevi yürüttük. Bu bir bayrak yarışıdır, Prof. Dr. Sait Mesut Doğan’ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

Görevi devralan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan ise Gaziantep Üniversitesi’ni daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, “Prof. Dr. Arif Özaydın’ın da ifade ettiği gibi bu bir bayrak yarışı. Kendisi ve ekibi, özellikle deprem döneminde çok zor zamanlarda üniversitemize ellerinden gelen katkıyı sunmuşlardır. Emekleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra hedefimiz, üniversitemizi daha ileri noktalara taşımak ve başarı grafiğini yükseltmek olacak” diye konuştu.

Törenin sonunda karşılıklı olarak çiçek takdim edildi.