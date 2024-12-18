Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında Turizm fakültelerinde eğitim süreçlerinde reform kabul edilebilecek kararlar alındı.

Pilot üniversiteler arasında yer alan Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) hem bölgesel hem de ulusal düzeyde bir başarıya imza atarak turizm sektörüne yön verecek gençler yetiştirmek için yeni bir dönemin kapılarını aralamaya devam edecek.

GAÜN Turizm Fakültesi Türkiye’den 7 fakülte arasından seçildi

YÖK ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Gaziantep Üniversitesi’nin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Kocatepe Üniversitesi de eğitim reformuna dahil edildi. Son dönemlerde önemli başarılara imza atan GAÜN Turizm Fakültesi’nin sürece dahil edilmesi, turizm eğitiminde mükemmeliyet hedefiyle önemli bir reforma öncülük etmesi memnuniyetle karşılandı.

Yeni bir eğitim modeli

Protokol çerçevesinde turizm fakültelerinde İngilizce hazırlık eğitimi zorunlu hale getirilirken, öğrenciler ikinci yabancı dil olarak Rusça, Çince veya Arapça öğrenme fırsatına sahip olacak. Eğitim süreçleri tamamen İngilizce olarak yürütülecek ve bu sayede öğrenciler, uluslararası düzeyde daha donanımlı ve rekabetçi bireyler haline gelecek.

Öğrencilere ücretli staj

GAÜN öğrencilerine, birinci sınıftan itibaren mesleki eğitimle birlikte ücretli staj yapma imkânı da sunulacak. Bu yenilik, öğrencilerin sadece teorik bilgiyle sınırlı kalmayıp iş dünyasıyla doğrudan temas etmelerini ve eğitim süreçlerinde maddi kazanç sağlamalarını amaçlıyor.

Turizm ve gastronomide yeni dönem

İmzalanan protokol ile Turizm İşletmeciliği ve Gastronomi ile Mutfak Sanatları programları, sektörün küresel standartlarına uygun şekilde yeniden yapılandırılacak. Eğitimde mükemmeliyet hedefiyle şekillendirilen bu programlar, bölüm mezunlarını sektörde marka haline getirecek bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlıyor.