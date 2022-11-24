Üniversite adayı öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanıyabilmelerine ve doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak için düzenlenen Gaziantep Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Fuarı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Üniversite adayı öğrencilerin üniversiteleri daha yakından tanıyabilmelerine ve doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak için düzenlenen Gaziantep Üniversite Bölüm Tanıtım ve Kariyer Fuarı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde başladı.

Çok sayıda devlet ve vakıf üniversitesinin stant açarak katılım gösterdiği fuar süresince birçok akademisyen tarafından üniversite öğrencisi adaylara yönelik seminerler düzenleniyor. GAÜN Öğretim elemanları tarafından fuarda öğrencilere fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümler hakkında yüz yüze bilgi aktarımı sağlanıyor.

Yükseköğretime girecek öğrenci adayları devlet ve vakıf üniversite temsilcileri tarafından üniversitelerinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerin yanı sıra üniversitelerde bulunan sosyal-kültürel imkânlar, öğrenci kulüpleri, yurt ve burs olanakları hakkında bilgi verdi.