Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen kortej yürüyüşü düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katılan binlerce kişi, 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile 2 buçuk kilometre boyunca yürüdü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü programı, D.T. Şehitkamil Sahnesi önünde başladı. Programa; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile eşi Seval Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Fatih Ermeydan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her yaş grubundan binlerce insanın etrafında buluştuğu 100 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı, kortej yürüyüşüyle Alleben Yüzme Havuzuna kadar taşındı. Güzergah boyunca hem esnafın hem de mahalle sakinlerinin büyük coşkuyla eşlik ettiği yürüyüş, unutulmaz anlara sahne oldu.

Program; Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiren Alleben Yüzme Havuzundaki, 100 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarışı ile devam etti. Alleben Yüzme Havuzundaki organizasyonda kulvarlarında yerini alan küçük, büyük, genç, yaşlı herkes, 100 dakika boyunca aralıksız kulaç attılar. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik kulaçlara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine, ev hanımından bilim insanına kadar birçok farklı yaş ve meslek grubundan oluşan gönüllü bireyin katıldığı organizasyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.

“İlelebet Türk bayrağımız payidar olsun”

100 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarışı organizasyonunda konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Yeni bir yüzyılın eşiğindeyiz. Geçirmiş olduğumuz bu yüzyılın içerisinde nerelerden nerelere geldik? Evet, geçmişte farklı bir şekilde ilerleme kaydedilirken ne tür savaşlarla iç içe olduğumuzu, kıtlıklarla yaşadığımızı atalarımızda gördük. Bundan sonraki süreçte farklı boyutta çalışmalar var. Artık teknolojik savaşlarla mücadele eden bir noktaya gelindi. Eğer daha ileriye gitmek istiyorsak daha yaşanabilir büyük ülkede yaşamak istiyorsak hem akademik çalışmalarda hem sportif faaliyetlerde hem sanatsal ve kültürel etkinliklerde daima daha ileriye koşmamız gerek. Bugün bu ortamda en alt yaş grubundan en üst yaş grubuna kadar el ele gönül gönüle nasıl bu havuzda berabersek bu coğrafyada inşallah ilelebet payidar olmak adına birliğimizi, beraberliğimizi daim kılacağız. Aslında 100. yıla yakışır, çok daha coşkulu etkinlikler hedefledik, planladık. Ama dünya mazlumları, dünyanın her köşesinde mazlum insanların çekmiş oldukları acılara kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Bir diğer taraftan hayat devam ediyorsa biz de burada bize yakışan şekilde bu etkinliklerimizi yapacağız. Bu münasebette katılımlarınızdan dolayı tüm velilerimize, tüm misafirlerimize, sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice yüzyıllarda inşallah ilelebet Türk Bayrağımız payidar olsun” diye konuştu.