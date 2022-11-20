Okullarda 12-20 Kasım tarihlerini kapsayan 9 günlük ara tatilde, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin’e olan talep arttı.

Okullarda 12-20 Kasım tarihlerini kapsayan 9 günlük ara tatilde, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin’e olan talep arttı.

9 günlük ara tatilde, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin’e olan talep arttı. 12-20 Kasım arası okulların ara tatil dönemi nedeniyle aileler Güneydoğu Anadolu turu düzenledi. Hafta sonlarıyla birlikte 12-20 Kasım arasında çocuklu aileler için uygun bir ara tatil dönemi gezi turu oluşturuldu. Yaz döneminde tatil yapamayan yerli ve yabancı turistler bu dönemi değerlendirdi.

Nazmi Ertürk, “Emekli öğretmenim, emekli olduktan sonra turizm işi yapıyorum. Ordu’dan Gaziantep’e yaklaşık 40 kişilik bir grup getirdik. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır’ı gezdirip 4 günlük bir turun sonunda Ordu’ya döneceğiz inşallah. Gaziantep gastronomi şehri, buranın baklavasını, kebaplarını, fıstığının tadına lezzetine bakacağız. Gaziantep turumuz sonrası Şanlıurfa’ya geçeceğiz. Şanlıurfa’da ise sıra gecesi izleyeceğiz. Daha sonra Mardin, biliniyor ki Mardin’in gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık olan bir ile gideceğiz. Daha sonra diller ve dinler şehri olan Midyat’a gideceğiz. Diyarbakır Türkiye’nin en güzel şehirlerinden bir tanesi orada on gözlü köprü, 4 ayaklı minare, Ulu Cami, Hasan Paşa Hanını gezdirip ardından memleketimize döneceğiz. Gerçekten Türkiye’nin hemen hemen her ilini gezdim, tüm illerimiz birbirinden güzel hepsinin birbirinden üstünlükleri var” dedi.

Arkadaş ortamıyla ilk kez gelen Fatoş Çevirici ise, “Ordu’dan geliyoruz, Gaziantep’i gezdik gördük çok beğendiğim bir yerdir. Daha önceden de çok kez gelmiştim böyle bir tur ve akrabalarımın bir kısmı Antepli zaten ama arkadaş ortamıyla ilk kez geliyorum çok güzeldi ve çok keyif aldım” diye konuştu.

Gülay Aydın da, “Aslen Trabzonluyum, Ordu’da oturuyorum, Gaziantep’e tur düzenlenince katılmak istedik, geldim gördüğüme çok mutlu oldum. Güzel bir şehir şu an Antep’te olmaktan mutluyuz. Gaziantep beklediğimin üstünde bir şehir inşallah bir dahası olur” ifadelerini kullandı.