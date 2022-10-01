Gaziantep Ticaret Odası (GTO) seçimleri sabah saatlerinde başladı. 45 meslek komitesi için 291 üye ve 123 meclis üyesi, seçilecek.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) seçimleri sabah saatlerinde başladı. 45 meslek komitesi için 291 üye ve 123 meclis üyesi, seçilecek.

Bayraktar Anadolu Lisesinde seçim öncesi güvenlik güçleri salonda arama yaptı. Daha sonra İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından 45 meslek komitesi için 291 üye ve 123 meclis üyesi, için salona sandık kurdu. Gaziantep Ticaret Odasına kayıtlı üyeler sabah saat 09.00 da Bayraktar Anadolu Lisesinde sandık başına giderek meslek grubuna göre oy vermeye başladı. Meslek gruplarında faal üye sayı aralığı 150-400 olanlarda 5’er komite ve meclis üyesi, 401 ile bin üye sayısı aralığında olanlar 7 komite ve 3 meclis üyesi, bin ve 2 bin 500 üye aralığında olan gruplardan ise 9 komite 4 meclis üyesi seçilecek.

Yaklaşık 30 bin 973 seçmenin bulunduğu Gaziantep Ticaret Odası seçimleri için üyeler saat 17.00’ye kadar oy kullanabilecekler.