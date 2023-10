Gaziantep’te 2 gün önce hasta kabulüne başlayan Şehir Hastanesinde 2 günde 7 bin 500 hastaya ayakta poliklinik hizmeti verildiğini söyleyen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, “2 binin üzerinde acil başvuruları oldu. İlk açık kalp cerrahisi ameliyatını gerçekleştirdik” dedi.

9 Ekim’de açılan Gaziantep Şehir Hastanesinde yaklaşık 7 bin 500 hastaya ayakta poliklinik hizmeti verildiğini ve 2 binin üzerinde acil başvuruları olduğunu söyleyen Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, “Bugün ilk kalp açık kalp cerrahisi ameliyatını gerçekleştirdik, ilk inme hastalığı dediğimiz hastanın girişimsel anjiyo işlemini gerçekleştirdik. Dün itibariyle ilk kalp anjiyosunu, koroner anjiyo dediğimiz bir kalp krizi geçirmiş bir hastamızın koroner anjiyosun ve tedavisini gerçekleştirdik” dedi.

Hasta kabulüne başlayan Gaziantep Şehir Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Merkezi ve Ana Hastane içerisinde bulunan KVC ve Onkoloji Hastanesi, Genel Hastane, Psikiyatri Hastanesi, Kadın ve Çocuk Hastanesi bölümleri yer alıyor.

“Tüm hastanelerimiz faal olarak hizmet veriyor”

Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesinin bölge hastalarına ve yurt dışından gelecek olan hastalara hem sağlık alanında hem tedavi alanında dışarıya sevki en aza indirecek şekilde faaliyete girdiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, “Pazartesi günü itibariyle 9 yıllık bir özlem diyelim. 9 yılın sonunda Pazartesi Günü hasta alımına başladık. Gaziantep Şehir Hastanesi olarak hastanemiz çok yüksek donanımla donatılmış uzman kalitesi üst düzeyde olan bir hastane olarak hizmet vermeye başladı. Bildiğiniz üzere bin 875 yataklı sadece ilimizde değil bölge hastalarına hatta yurt dışından gelecek olan hastalara hem sağlık alanında hem tedavi alanında hem de tanı alanında dışarıya sevki en aza indirecek şekilde hasta yoğunluğunu da azaltacak şekilde faaliyete girdi. Bin 875 yatak olarak hizmet veriyoruz. Bunların 259 üst düzey yoğun bakım yatakları. Özellikle birçok birimimiz var. İlimizde ve bölgemizde olmayan birçok özellikli merkez burada faaliyet vermeye devam edecek ve faaliyete başlayacak. Bunların içerisinde tomoterapi dediğimiz kanser hastalarıyla ilgili tedavi merkezimiz faaliyete girecek. Bölgemiz için büyük bir kazanç yine kanser merkezi olarak kanser hastalarımızın yoğunluğunu bir nebze azaltacak olan hasar merkezimiz hizmete girecek. Tabii ki bunların yanında bölge hastaneleri olarak hiçbir hastanenin kapatılmadığını da söylemek istiyorum. Tüm hastanelerimiz faal olarak hizmet veriyor. Oradaki doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarıyla hastanemiz faaliyete girmiş vaziyette günlük hasta sayısı, pazartesi gününden itibaren katlanarak yüzde 100 kapasiteye de katlanarak MHRS randevularımızla günden güne artarak hastalarımıza hizmet veriyoruz. Tam kapasiteyle çalıştığımızda ayaktan hasta kabulümüzü 20 bine yaklaşacağını günlük 63 ameliyathanemizde yaklaşık 300 ameliyatın yapılabileceğini rahatlıkla bu merkezde söyleyebilirim. Dediğim gibi üst düzey bir merkez hem donanım olarak hem de ileride bir sağlık üstünlüğünün yanında burası bir de bir eğitim merkezi olacak. Özellikle akademisyenlerimizin sayısının arttırılması, mevcut akademisyenlerimize eklenecek olan bölgeden ülkemizin her yanından gelen akademisyenlerin sayesinde bir eğitim araştırma hastanesi hüviyetinde, bir üniversite hastanesi hüviyetinde çok büyük kazançlar elde edeceğiz. Çok büyük hizmetler verilecek burada” dedi.

“2 günde 7 bin 500 hastaya hizmet verildi”

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 7 bin 500 hastaya ayakta poliklinik hizmeti verdiklerini ve 2 binin üzerinde acil başvurularının olduğunu söyleyen Başhekim Çetinkünar, “Gelecek nesil hekimlerin böyle bir yapı altında yetişecek olması bizi ayrıca heyecanlandırıyor sabırla hem akademisyenlerin gelmesini hem de sağlık personellerimizin sayılarının tamamlanmasını bekliyoruz. Hizmete çok güzel başladık, tabii ki minimum aksaklıklar da ediyor ama buradaki bizim esas önceliğimiz esas önemli olan şey bir tek hastamızın saçı niteliğine zarar gelmemesin. Allah’a çok şükür bu saate kadar da hiçbir problem yaşamadık. Kapsamlı derecede poliklinik hizmeti, yataklı yataklı servis hizmeti ve ameliyat hizmetleri verilmeye başladı. Bunun da kapasitesi gün be gün artıyor. Şu zamana kadar yaklaşık 7 bin 500 hastamıza ayakta poliklinik hizmeti verdik. 2 binin üzerinde acil başvurumuz var. Bugün ilk kalp açık kalp cerrahisi ameliyatını gerçekleştirdik, ilk inme hastalığı dediğimiz hastanın girişimsel anjiyo işlemini gerçekleştirdik. Dün itibariyle ilk kalp anjiyosunu, koroner anjiyo dediğimiz bir kalp krizi geçirmiş bir hastamızın koroner anjiyosun ve tedavisini gerçekleştirdik. Tüm ekibimiz gerektiğinde iki kişilik üç kişilik bile çalışsa dahi her birinin yüzünden motivasyonlarının yüksek olduğu, burada çalışmaktan mutlu olduklarını görebiliyoruz. Aksaklık olduğu zaman da kamu özel işbirliğiyle çalışan bir hastane biliyorsunuz. Hem idare tarafı, hem şirket tarafı 4 bir yandan tüm aksaklıkları anında çözüm buluyoruz. Merkezi yardım masası dediğimiz merkezi yardım masası irtibat telefonumuz var. Buraya açılan çağrılar süresinden önce kapatılmak için canla başla 7/24 faaliyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlimizdeki bütün hastaneleri açık tutmak kaydıyla, hizmet aksaması olmadı”

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, “Hastanemiz 2 bin 875 yatak mevcut ilimizdeki bütün hastaneleri açık tutmak kaydıyla, orada da hiçbir hizmet aksaması olmadı. Tüm faaliyetler devam ediyor Bu yüzden şimdilik bakanlığımızın devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla açıktan atama kuralarıyla ya da akademisyen alımları da hızla devam ettiği sürece bu sayı artacağını özellikle belirtmek isterim. Bakanlığımızın bu konuda çok büyük desteği var ildeki diğer hastanelerimizden gelen sağlık profesyonellerimizin de çok büyük desteği var. Şu an itibariyle biz 505 uzman hekim, 86 pratisyen hekim bin 500 yakın hemşire ve sonrasında 300 destek personel şeklinde burada hizmet veriyoruz. Şu an kapasite olarak size şunu söyleyebilirim. Yüzde 70-80 kapasiteyle çok rahat bir şekilde çalışıyoruz. Hastane dijital bir hastane olduğu için çok farklı bir konsept olduğu için hem idarecilerin ilk defa şehir hastanesinde çalışan idarecilerin hem de böyle bir konseptte çalışan hekim ve hemşire arkadaşlarımızın sağlık personellerini arkadaşlarımızın bir miktar bocalaması kaçınılmaz ama dediğim gibi her alanda milimetresine kadar desteğimizi sürdürüyoruz. Sahada tüm başhekim, başhekim yardımcıları, ekibimiz, müdür ve müdür yardımcıları ekibimiz 7/24 hizmet veriyor. Şirket ekibi hakeza öyle bu büyük devasal yapıyı hizmetini sürdürmek ve arttırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye konuştu.