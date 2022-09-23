Gaziantep’te yapımına uzun yıllar önce başlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi Rönesans İnşaatın devir almasıyla yeniden başladı.

Gaziantep’te yapımına uzun yıllar önce başlanan 1875 yataklı Şehir Hastanesi Rönesans İnşaatın devir almasıyla yeniden başladı.

Sağlık Bakanlığı, Rönesans Sağlık Yatırım, Meridiam, Samsung ve İstanbul Portföy iş birliği ile hayata geçen proje ile hastane inşaatı yeniden başladı. Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, yılan hikayesine son vereceklerini ifade etti. Ilıcak, 2023 yılının Haziran ayında inşaatı bitireceklerini söyledi. 2013 yılında temeli atılan Gaziantep Şehir Hastanesi, bir takım anlaşmazlıklardan dolayı uzun yıllardır yapımı devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 40 civarında yapılmış durumda olan hastane için Sağlık Bakanlığı ve Rönesans Holding yetkilileri görüşme başlattı. Görüşmeler sonucunda Rönesans Sağlık Yatırım, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin yüzde 51 payını almak için anlaşma yaptı. Törene, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, İl protokolü ve iş insanları katıldı. Sağlık Bakanlığı, Rönesans Sağlık Yatırım, Meridiam, İstanbul Portföy ve Samsung iş birliği ile hayata geçen proje ile hastane inşaatı yeniden start aldı. Günlük 15 bin hastaya ayakta tedavi imkanı sunacak olan 1875 yatak kapasiteli sağlık üssü, yaklaşık 6 bin kişiye de kalıcı istihdam sağlaması hedefleniyor.

’Yılan hikayesine son vereceğiz’

Yılan hikayesine dönen Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatını 2023 yılının Haziran ayında bitireceklerini ifade eden, Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, proje yıllardır beklemekte olduğunu ve yüzde 40 civarında yapılmış durumda olduğunu belirtti. Yılan hikayesine son vereceklerini belirten Ilıcak, bütün sorunları çözmüş bir şekilde açılış yaptıklarını ve yeni bir sayfa acıktıklarını kaydederek, 2023 yılının Haziran ayında bitireceklerini ifade eden Ilıcak, 8 aylık süre içerisinde planlı ve programlı çalışarak bitireceklerini dile getirdi.

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, "Gaziantep Şehir Hastanesi de diğer hastaneler ile birlikte aynı tarihte ihale edilmişti. 2014 yılında ise Cumhurbaşkanımızın katılımı ile bütün şehir hastanelerinin sözleşmeleri aynı gün imzalandı. Gaziantep Şehir Hastanesi de dahil olmak üzere tüm projelerin başlanması beklendi. Biz kendi bünyemizde olan hastaneleri başlatırken, Gaziantep Şehir Hastanesi de o gün ki yatırımcıları olan şirketlerle 2017 yılının nisan ayında projeyi başlatmak üzere yola çıktılar. 2019 yılında yatırımcılar ve müteahhit arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle proje durduruldu. Sonrasında yine farklı talihsizlikler oldu. Proje yıllardır beklemekte. Bugün yüzde 40 civarında yapılmış durumda. Biz inşallah bu yılan hikayesine son vereceğiz. Bugün bütün sorunları çözmüş bir şekilde bunu bir an önce yapmak üzere karşınızdayız. 2023 yılının Haziran ayında bitireceğiz. Önümüzde zor bir 8 ay var. İnşallah inancımız tam mahcup olmayacağız" dedi.

“Ne söyledilerse yapmadılar, ortaklar arası güven sorunu vardı”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, hastanenin 2023 yılında bitirilmesi planlandığını ifade ederek, bugün itibariyle vicdanen rahat olduklarını ve daha önce yaşanan sıkıntıların yaşanmayacağını belirtti.

Şahin, ’’Pandemi sürecine tüm dünya salgınla mücadele ederken, hastanenin bitmemesi gerçekten yan etkileri olağanüstü zordu. Burası bizim en yumuşak karnımızdı. Daha önceki ortaklarda yaşanan bütün zorluklara hakimim. Ne söyledilerse yapmadılar. Ortaklar arası güven sorunu vardı. Bugün itibariyle vicdanen çok rahatız. İnşallah 2023 yılında cumhurbaşkanımızın elinden buranın açılışının yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Kamu hastaneleri yatak sayısının 1 yıl içerisinde tamamlanmış olacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, 1875 yataklı Türkiye’nin en büyük 4’üncü Şehir Hastanesi’nin Gaziantep’e kazandırılacağı için mutlu olduklarını belirterek, bunun yanı sıra devam eden sağlık yatırımları olduğunu da söyledi. 100 yılda Gaziantep’te yapılan kamu hastaneleri yatak sayısının 1 yıl içerisinde tamamlanmış olacağını kaydeden Gül, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin bir an önce vatandaşa hizmet vereceği günü beklediklerini sözlerine ekledi.

“Gaziantep ve Türkiye için bir başarı öyküsü yazacağız”

Törende konuşan Samsung C&T Başkan Yardımcısı Jung Wook Kim, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çok özel bir topluluk önünde özel bir proje için buradayız. Bu projenin geçmişteki iniş çıkışlarından payımızı aldık. Şimdi bu ülkenin en iyi sağlık yatırımcısı olan Rönesans ile birlikte çalışmaktan dolayı son derece heyecanlıyız. Meridiam gibi global bir şirketle çalışmaktan dolayı mutluyuz. Yeni ortaklarımız, Rönesans ve Meridiam yanımızdayken bu önemli projeyi başarıyla tamamlayacağımıza inancımız tam. Gaziantep ve Türkiye için bir başarı öyküsü yazacağız” ifadelerini kullandı.

Jung Wook Kim, Türkiye’de sağlık alt yapısındaki eksikliklerin giderilmesi için 10 - 12 yıl önce başlayan yatırımlarda Sağlık Bakanlığı’nın liderliğinin önemli olduğunu vurgulayan Meridiam CEO’su Thierry Deau, bu süreçte Rönesans ile yakaladıkları iş birliğini, Gaziantep Şehir Hastanesi projesinin tamamlanmasında da kullanacaklarını vurguladı. Thierry Deau, tarihi şehir Gaziantep’in ihtiyacı olan bu yeni hastanenin bölgeye yeni istihdam sağlayacağını, son teknolojileri getireceğini söyleyerek, projeyi erken bitirmek için gayret göstereceklerini belirtti. Thierry Deau, projenin en başından bu yana emeği geçen herkese teşekkür etti.

6 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak

Gaziantep Şehir Hastanesi; Genel Hastane Binası (332 yatak), Kalp Damar-Onkoloji Hastanesi (401 yatak), Genel Hastane ve Psikiyatri Hastanesi (400 yatak), Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Hastanesi (459 yatak), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi (100 yatak), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Binası (150 yatak) ve İl Sağlık Müdürlüğü Binası olmak üzere 7 ayrı binadan oluşuyor. 199 yoğun bakım yatak kapasitesinin yanı sıra 60 yatak kapasiteli Yenidoğan Bakım Ünitesinin de bulunduğu Gaziantep Şehir Hastanesi, 2 bin acil hastaya, günlük ise 18 bin ayakta hastaya tedavi imkanı sunacak. 3 bin sağlık personeli ile birlikte yaklaşık 6 bin kişiye kalıcı istihdam sağlayacak olan Gaziantep Şehir Hastanesi kompleksini günlük 40 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Gaziantep Şehir Hastanesi, çevre iller ile birlikte yaklaşık 9 milyon kişiye hizmet verecek.