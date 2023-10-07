Gaziantep Şehir Hastanesi, 9 Ekim Pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor. Hastanenin hasta kabulüne başlayacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun" dedi.

Bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi 9 Ekim Pazartesi günü hasta kabulüne başlıyor. Dört ayrı bloktan oluşan ve içerisinde, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathane bulunan Gaziantep Şehir Hastanesi’nde Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunulacak. Hastanede ayrıca Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi ve Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunuyor.

Bakan Koca, müjdeyi verdi

Hastanenin hasta kabulüne başlayacağını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep Şehir Hastanesi, pazartesi hasta kabulüne başlıyor. Bin 875 yatak kapasiteli Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 polikliniğe, 259 yoğun bakım yatağına, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye sahip. Toplam 638 Bin metrekare kapalı alanı var. Kampüsü, özellikli hizmet birimlerini de içeren Gaziantep Şehir Hastanesinde, Hiperbarik, Getat Merkezi, Yanık Ünitesi, Nükleer Tıp, Genetik Hastalıklar Tanı ve Tedavi Merkezi, İnme Merkezi, Perinatoloji Merkezi, Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi, son teknoloji Tomoterapi ve Brakiterapi cihazlarıyla hizmet sunacak olan Radyasyon Onkolojisi Merkezi, Kalp Damar Merkezi, Faz 1 Araştırma Merkezi de bulunmakta. Gaziantep halkına ve hastanemizden yararlanacak herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.