Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 Yılı Mart Ayı Dönem Toplantısı’nın 1’inci Birleşimi, Başkan Fatma Şahin’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan oturumda, Suriye’nin başkenti Şam ve Halep ile belediyecilik alanında iş birliğini artırmaya yönelik mevcut kardeş şehir protokolünün devam ettirilmesi ve yeni bir protokol imzalanması ele alındı.

Gaziantep’ten Şam ve Halep’e teknik destek

İç savaş nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Şam ve Halep’e destek sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi harekete geçiyor. Başkan Fatma Şahin’in Şam ziyareti sırasında, Şam Valiliği tarafından iletilen talep doğrultusunda, kentin yeniden yapılanması için teknik destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şam arasında yeni bir kardeş şehir protokolü imzalanacak.

Halep ile kesintiye uğrayan ilişkiler yeniden başlıyor

Gaziantep’in kardeş şehirlerinden biri olan Halep ile daha önce yapılan iş birliği, Suriye İç Savaşı sürecinde askıya alınmıştı. Alınan yeni karar doğrultusunda, Halep ile kardeş şehir ilişkileri yeniden canlandırılarak iki şehir arasında belediyecilik alanında ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

"Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var" dediler

Meclis toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, "Şam’a Halıcılar Birliği’nin dokuttuğu Emevi Camii’deki halılarla alakalı gittik. Şam’da 13 yıldır vatansız kalan toprakta büyük bir zulmün yansımasını gördük. Haftada 1 saat su, elektrik gelen, altyapısı üstyapısı olmayan bir şehir. Şam Valisi ile görüştük. Görüşmede ‘Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var’ dediler. Cerablus’ta da bunu gördük. Şam’da zalim Esad’ın bıraktığı tam bir enkaz var. Bu enkazda bizim Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kardeş olarak yapmamız gerekenler çok önemli. Bu şehir için çok önemli. Bu şehirde 100 bin mülteci çocuk okuyor. Onların tersine göçünü, gönüllü, onurlu geri dönüşünü sağlamak için barınmasından temel ihtiyacına, bir insanın yaşaması için gerekli olan yapıyı oluşturmalıyız" diye konuştu.