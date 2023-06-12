Gaziantep Şahinbey Empati İlkokulu, deprem bölgesi Adıyaman’a bir tır dolusu hijyen, giysi ve gıda yardımında bulundu.

Gaziantep Şahinbey Empati İlkokulu, idareci ve öğretmenlerinin öncülüğünde, velilerinde katkısıyla hazırlanan 250 koli yardım malzemesi öğretmenler tarafından tıra yüklenerek Adıyaman’a getirildi. Bulaşık deterjanından sıvı sabuna, diş fırçasından tırnak makasına kadar hijyen paketleri hazırlayan öğretmenler, aynı zamanda giysi ve gıda malzemesi de koliledi.

Yaklaşık 10 koli gıda, 15 koli giyim, 225 koli ise hijyen malzemesi tıra yüklendikten sonra Adıyaman’da ki yardım toplama merkezine teslim edildi.

Şahinbey Empati İlkokulu idareci ve öğretmenleri, 6 Şubat depreminin ardından Türkiye’nin ve dünyanın bir çok bölgesinden yardımların geldiğini ancak, son zamanlarda bu yardımların azalmış olabileceği düşüncesiyle böyle bir girişimde bulunduklarını, Türk Milletinin büyük bir millet olduğunu ve bu zor günlerin de geçeceğini kaydetti.