Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir, ANKA Hastanesi’nde göreve başladı.

Kisiye özel tani ve tedavi yöntemleri uygulayan modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapisiyla Gaziantep’in yani sira çevre illerin de çekim merkezi olmayi basaran ve Gaziantep’in saglik turizminde merkez olmasi yönünde önemli basarilara imza atan ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna basarili ve güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasinda yerini alarak hasta kabulüne basladı.Opr. Dr. Abdurrahman Özdemir, 1969 yılında Oğuzeli - Gaziantep’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1993 yılında mezun olan Dr. Özdemir, 2002 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Uzmanlık eğitimini tamamladı. 2002 - 2007 yılları arasında Osmaniye Devlet Hastanesi’nde çalışan Op. Dr. Özdemir,. 2007 yılında itibaren Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde ve ardından özel hastanelerde görev aldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Opr. Dr. Özdemir, İngilizce bilmektedir.

ANKA Hastanesi ileri tani ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branslarda hasta kabul etmektedir.

Hastalarin kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düsünülerek, tasarlanan ve SGK anlasmasi ile SSK, Emekli Sandigi, Bagkur’lu hastalara ulasan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sagligi ve Hastaliklari, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastaliklari, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadin Hastaliklari ve Dogum, Iç Hastaliklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Bogaz, Gögüs Hastaliklari, Göz Hastaliklari branslari olmak üzere Yeni Dogan Yogun Bakim, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvari, mikrobiyoloji laboratuvari hizmetleri verilmektedir.