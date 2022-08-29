Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümünü kutladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz’un, şanlı tarihimizin en parlak sayfalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Tarihin her döneminde hür ve bağımsız yaşamış olan milletimiz, bundan tam 100 yıl önce her türlü yokluğa ve imkansızlığa rağmen büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek, esareti kabul etmeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Şimşek mesajının devamında ise, “Milletimizin ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ diyerek başlattığı Büyük Taarruz, Cumhuriyet’e giden yoldaki en önemli kilometre taşlarından birisidir. Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasıyla, emperyalist güçlerin vatanımız üzerindeki hain planları bozulmuş ve 1071’de Malazgirt’te bizlere yurt kılınan bu toprakların sonsuza dek vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Büyük Taarruz, milletimizin birlik ve beraberlik halinde hareket etmesiyle, imkansızmış gibi görünen her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermesi bakımından da önemlidir. Bugün bu topraklarda özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamayı, vatan için canlarını seve seve veren atalarımıza ve tüm şehitlerimize borçluyuz. Bu vesile ile millet olarak en büyük gurur kaynaklarımızdan birisi olan Büyük zaferin 100. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canını vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.