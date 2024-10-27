Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılında milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını büyük bir coşku ve sevinçle kutluyoruz" diyen OSB Başkanı Şimşek, "Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi 29 Ekim’dir. Destansı bir kahramanlık örneği ile Kurtuluş Savaşından zaferle çıkan milletimiz, 29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyetimizi ilan etti. Edirne’den Ardahan’a millet olarak bizleri bir arada tutan, huzur ve barış içerisinde hür ve bağımsız olarak yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşımak hepimizin en önemli vatandaşlık görevidir" dedi.

Başkan Şimşek, mesajında şunları söyledi: "Dünya üzerinde savaşların, kan ve göz yaşının eksik olmadığı bir dönemden geçerken Cumhuriyetimizin ve ’Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ sözünün önemini daha iyi anlıyoruz. Bugün bu topraklar üzerinde özgürce ve barış içerisinde yaşıyorsak bunu Cumhuriyetimize borçluyuz. Atatürk’ün, ’Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmamışlarsa, meydana gelen zaferler devamlı olamaz’ sözünü kendine rehber edinen Gaziantepli sanayiciler, üretim, istihdam ve ihracat alanındaki başarıları ile ülkemizin gururu haline gelmiştir. Bizler Gaziantepli sanayiciler olarak, şartlar ne olursa olsun, Cumhuriyetimizi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz."

Geçtiğimiz hafta Ankara’da TUSAŞ tesislerine yapılan hain terör saldırısını da bir kez daha kınadıklarını vurgulayan Başkan Şimşek, "Ülkemize yönelik her türlü tehdide karşı, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Cumhuriyetimizi korumak ve güçlendirmek için her türlü fedakarlığı göze almamız gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet, millet olarak ortak paydamız ve ortak sevdamızdır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.